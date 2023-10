¿Muy desafinado? Llueven críticas a Maluma tras su participación en Tiny Desk

El pasado 25 de octubre, Maluma sorprendió a sus seguidores con su participación en Tiny Desk, un concierto en vivo del programa de radio 'All Songs Considered' de 'NPR Music' en la que distintos cantantes realizan un show totalmente fuera de los escenarios habituales.



Allí los artistas deben ser un poco más instrumentales e interpretar sus composiciones de una forma más íntima en formato banda, o acústico. Por el set han pasado distintas celebridades de la música como Juanes, Coldplay y Mon Laferte.

Esta vez el turno fue para el paisa, que interpretó durante un poco más de 20 minutos, algunas de las canciones más icónicas de su extenso repertorio. 'Hawái', 'Coco Loco', 'Felices los 4', 'Según Quién' y 'ADMV', interpretación que le suscitó una que otra lágrima al compositor.



En una de las románticas estrofas, el colombiano tuvo que detenerse para hacer una pausa de varios segundos porque su voz se estaba cortando y el sentimiento le impedía cantar. Esta acción le dio un toque de melancolía espontáneo al show.



"Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen y los ojos se nos cierren y la piel ya nos estire. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, aunque nada de este pase, eres el amor de mi vida", fue el estribillo que lo hizo llorar a mitad de su presentación, en tanto intentaba terminarla.



Al parecer, Susan Gómez se encontraba en el set, por lo que se cree que quizá su presencia influyó en la emoción de Maluma. En varias ocasiones este ha confirmado lo mucho que quiere este tema, y lo que representa: la historia de amor entre él y la madre de su futura hija, París.



¿Críticas por su afinación?

A pesar del emotivo momento y la singularidad que le otorgó al show, el artista fue blanco de críticas en las redes sociales, donde se aseguró que desafinó en más de una ocasión a lo largo de su presentación.



Hubo varios internautas que se calificaron regular con respecto a su manera de cantar, ya que consideraron que su show no cumplió con las expectativas esperadas: "Oigan ese TinyDesk de Maluma muy malito","Maluma muy lindo y todo, pero ese Tiny Desk... qué pena"; "Yo creía que era superdesafinada, pero luego escuché la Tiny desk de Maluma y se me pasó;"Le luce la cámara, pero estuvo totalmente desafinado que es lo mínimo que se le exige".



No obstante, también hubo quienes apoyaron al artista argumentando que esta versión de concierto acústico es un reto, ya que, al menos en el género urbano se hace uso de distintos recursos digitales que le dan otra percepción a las voces y a su melodía.



"La versión de 'ADMV' en el Tiny Desk de Maluma me dejó con el corazón en la mano";"Maluma no tiene que demostrar nada a nadie, su Tiny Desk le salió precioso"; "No es el mejor cantante o bueno, no de mi gusto, pero tiene talento y se la vaciló para qué";"Pretender que ahora todos son eruditos, y maestros de canto me parece lo más de cómico. Ah, tienen "mejor voz" para hacer un Tiny Desk. Cuando lo logren pueden hablar", fueron algunos de los comentarios más destacados en Twitter.



