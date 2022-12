A su corta edad, pues tiene tan solo 22 años, Luis Eduardo Acústico ya ha puesto a bailar a Colombia con su ‘ritmo exótico’. Seguramente todos han oído en algún momento aquella canción que dice “Cheque choco cheque”, pero que en realidad se llama ‘Fiesta Acústica’.



Sin embargo, por estos días el músico es noticia no por sus temas, sino por una situación desafortunada que vivió en un centro comercial muy conocido de Medellín.

“Les vengo a contar algo que me tiene supremamente indignado”, con esa frase Luis Eduardo Acústico inició un video en el que denunció un aparente acto de discriminación y racismo ocurrido el sábado 17 de diciembre en el Centro Comercial Santafé.



Según dijo, después de hacer unas compras y esperar su orden en la zona de comidas, fue a comprarle un café a su novia: “Llego donde la vigilante del tercer piso y le pregunto. No sé qué le dijeron por el audífono, pero ella me ignoró”. Al final, la mujer sí le indicó dónde quedaba el establecimiento y se dirigió hacia allá. Sin embargo, la sorpresa se la llevó al encontrar el lugar.



“Bajo yo. Se me acerca un vigilante y me dice que por favor abandone las instalaciones. (...) Que me estaban haciendo seguimiento por las cámaras y que yo le estaba pidiendo plata a la gente”.



En efecto, en el video se escucha a uno de los hombres, a pesar de que él no enfoca sus rostros, diciendo “estas marcas son privadas y se guardan el derecho de admisión”, ante la demanda del joven para ver las grabaciones de las cámaras de seguridad.



La respuesta del centro comercial

Tras la insistencia de los internautas, quienes calificaron lo ocurrido como un acto discriminatorio, el establecimiento respondió a través de Instagram: “En el Centro Comercial Santafé Medellín todos nuestros visitantes siempre son bienvenidos y por ello nos esforzamos diariamente por brindar el mejor servicio”, inicia el texto.



“Lamentamos la situación desafortunada que se presentó el pasado sábado 17 de diciembre de 2022 que nuestro visitante, el señor Luis Eduardo, describe en sus redes sociales, pues no representan los valores del Centro Comercial. Hemos tratado de contactarlo sin éxito hasta el momento, continuaremos haciéndolo e internamente tomaremos las medidas necesarias para que la experiencia de visita siempre sea positiva”, concluyen.



“Cancelados totalmente” y “El centro comercial con instalaciones del siglo XXI, pero con pensamientos del siglo XIX” son algunos de los comentarios que reposan en sus redes sociales.

