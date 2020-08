24 años de cárcel a músico que secuestró y abusó de cuatro mujeres

El artísta de británico de 'grime' Andy Anokye, conocido bajo el nombre artístico Solo 45, fue condenado a 24 años de prisión por retener a cuatro mujeres y abusar sexualmente de ellas.



También se le ordenó firmar el registro de delincuentes sexuales de por vida.



Medios locales resaltaron que, de acuerdo con las autoridades de Bristol, en Inglaterra, el músico, de 33 años, admitió que le gustaba "aterrorizar" a las mujeres durante el acto sexual; violentarlas físicamente, pero también aseguró que ellas consintieron lo que él denomina su "juego de violación".



El juez del caso, William Hart, lo declaró culpable de al menos 30 cargos que incluyeron 21 violaciones, cinco cargos por encarcelamiento, dos por asalto por penetración y dos por ocasionar daños corporales.



Además, de acuerdo con Hart, el artista era adicto al "placer pervertido" y que, al parecer, ninguno de sus colegas tenía conocimiento de su "lado oscuro".



"No tenía límites sexuales ni empatía con las involucradas", agregó el juez.



Por su parte, Jill MacNamara, del Servicio de Fiscalía de la Corona, dijo: “la sentencia de hoy refleja la gravedad de los crímenes de Anokye y el riesgo que representa para las mujeres. Espero que sirva de algo para proporcionar a todas estas mujeres la sensación de que se ha logrado la justicia".



Los testimonios de las víctimas

Aunque los delitos se cometieron entre febrero de 2015 y marzo de 2017, fue hasta que una de las victimas denunció lo ocurrido ante las autoridades locales que se inicio la investigación.



El testimonio de la mujer llevó a la policía a confiscar los celulares y el computador del acusado. Fue así como se dieron cuenta de que eran más las mujeres que habían sido agredidas y violadas por el músico.



El material era tan íntimo y aberrante que, de acuerdo con 'The Guardian', la galería pública se borró después del juicio y solo dos personas de medios locales tuvieron acceso a ella.



"Me torturó durante horas y en esos momentos habría cumplido con cualquier cosa por temor a que me torturara o lastimara nuevamente", relató una de las víctimas.



Todas las mujeres concordaron en que Anokye las golpeó, las amenazó con armas e incluso, les cubrió la cara con un paño humedecido en cloro. Agresiones que filmaba con su teléfono celular.

"Tuve pesadillas durante unos dos años y medio en los que me despertaba gritando y llorando regularmente", agregó otra de las víctimas.



De acuerdo con la 'BBC de Londres', el hombre conoció a las mujeres durante sus conciertos y las violentaba una vez se ganaba su confianza.



