Eija-Riitta Berliner Mauer conoció al amor de su vida en 1977. Fue un golpe de suerte, un amor a primera vista. La mujer nacida en Suecia no siempre llevó el apellido Berliner Mauer, que traduce literalmente ‘Muro de Berlín’, pues lo tomó dos años más tarde cuando decidió ‘casarse’ con su gran amor: el mismísimo Muro de Berlín que separó durante décadas el mundo capitalista del comunista durante la Guerra Fría.

“No recuerdo exactamente qué fue lo que nos dijimos, pues yo estaba muy nerviosa”, declaró Eija-Riitta en un documental desarrollado por la artista visual sueca Julia Herskovits. En el cortometraje de ocho minutos titulado ‘Frau Berliner Mauer’, Herskovits buscó retratar esta extraña historia de amor entre una mujer y uno de los símbolos más importantes del siglo XX en Europa.

“Él llegó a aprender un poco de sueco, me podía decir ‘te quiero’”, aseguró Eija-Riitta, quien vive con una condición llamada objetofilia, en la que las personas generan vínculos afectivos con objetos inanimados.

El amor por objetos inanimados

La ficción ha explorado sensaciones similares. ¿Cómo olvidar ‘Up’? La película en la que el viejo ‘Karl’ trata a la casa en la que vivió por décadas junto a su esposa ‘Ellie’ como si fuera su mujer después de fallecida. Incluso en materia de la ciencia ficción, ‘Her’ toca el tema de las relaciones románticas con objetos, sólo que lo hace a través de explorar la posibilidad de que la inteligencia artificial en robots adquiera conciencia.

Por lo tanto, cuando el Muro de Berlín fue derribado en 1989, en un frío día de noviembre, Eija sufrió un profundo duelo, pues ante sus ojos vio cómo destrozaban a ‘quien’ ella creía que era el amor de su vida. Desde que se ‘conocieron’ hasta que cayó el muro, pudieron compartir una especie de relación durante 12 años.

El Muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989. Foto: AFP

“En 1989 llegó el desastre: la reunificación de Alemania. Lo vi en la televisión, cuando ellos lo agredieron”, expresó adolorida la mujer en el documental ‘Frau Berliner Mauer’.

La caída del muro: la pérdida de su ‘esposo’

Mientras que para muchos en Europa la reunificación de Alemania marcó una transformación en las relaciones bélicas en el mundo, que incluso implicó alegría y esperanza para quienes vivían como familias divididas por la imponente edificación, para Eija-Riitta fue uno de los más profundos dolores que ha tenido que atravesar.

Aunque aún quedan partes del muro erigidas en Berlín, la sueca se rehúsa a visitar el lugar donde años antes conoció a su ‘esposo’.

“Creo que no me gustaría nada ir a verlo, aún sigo tocada emocionalmente desde que lo mutilaron”, declaró la mujer en una entrevista con la revista ‘Vice’.

También explicó cómo percibe ella el atractivo que guarda el muro: “Las líneas horizontales y largas me parecen muy sexys”.

Incluso aseguró que había conocido la Gran Muralla China y que también le había parecido atractiva, pero que no es demasiado delgada para ella.

La mujer actualmente vive en Suecia y guarda un pedazo del viejo muro. Foto: AFP

Si bien no se trata de una unión matrimonial legal, Eija-Riitta y otras personas que viven con objetofilia experimentan constantemente las burlas de personas de su entorno que no entienden que es una condición psicológica y no un simple y llano fetiche.

La señora de Berliner Mauer, quien actualmente reside en Suecia, aún llora la pérdida de su marido, aun cuando nadie puede confirmar que el Muro la haya querido de vuelta.

