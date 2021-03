Falleció la expresentadora de Citytv Valentina Arbeláez

Los familiares de Valentina Arbeláez, expresentadora de Citytv y del Canal RCN, confirmaron que falleció, después de luchar contra una hidrocefalia severa que la aquejaba y que le diagnosticaron en 2014.



De acuerdo con ellos, su estado de salud había desmejorado en las últimas horas, por lo cual tuvieron que llevarla a una clínica en Bogotá, donde más tarde falleció.



Tenía 25 años y había aparecido en programas de televisión de franjas infantiles y juveniles como Nick City y Bichos.



Pero su carrera se detuvo cuando sufrió un accidente cerebrovascular, el 3 de septiembre de 2014, que la llevó a cuidados intensivos y que afectó gravemente sus funciones motoras. Sus padres, Juan Carlos Arbeláez y María Eugenia Ramírez, se ocuparon desde entonces de su cuidado e hicieron varios eventos en redes sociales para visibilizar su caso.



El parte médico inicial era bastante difícil, pues, según contaron en ese momento, les dijeron que era probable que no volviera a recuperar la movilidad. Con el tiempo, la joven fue mejorando, aunque sus capacidades de moverse y comunicarse lamentablemente no volvieron a ser las mismas.



No obstante, sus padres mantuvieron siempre el optimismo. "Es una gran luchadora, sonriente y trabajadora. Se le ve tranquila y bromea mucho con las terapeutas. Es una niña muy especial, generosa, amigable, bondadosa y excelente hija", dijo su madre, unos meses después de que Valentina recibiera el diagnóstico.



En Facebook, la cuenta Valentina Arbeláez Oficial, manejada por sus familiares, convocó varias iniciativas en pro de su bienestar y logró obtener el apoyo de celebridades como el comediante Gerly Hassam Gómez, también conocido solo como Hassam.

De hecho, en noviembre de 2020 el humorista publicó un video invitando a un evento que tenía como objetivo recaudar fondos para ayudar a Valentina.

