Murió el papá de ‘La Roca’ a los 75 años; era luchador profesional

El reconocido luchador miembro del Salón de la Fama de la WWE, Rocky Johnson, falleció a sus 75 años. Así lo dio a conocer esta organización a través de su cuenta oficial de Twitter y de un comunicado en el que, además, lamentan el suceso y envían mucha fortaleza a la familia.

"WWE se entristece al saber que Rocky 'Soul Man' Johnson, ex campeón mundial de parejas y padre de Dwayne, 'La Roca' Johnson , falleció a los 75 años", se puede leer en un artículo en su página oficial.

Desde @WWE lamentamos profundamente el fallecimiento del gran Farmer Rocky Johnson. #DEP pic.twitter.com/43JTIFOeCZ — WWE Español (@wweespanol) January 15, 2020

Johnson padre era uno de los hombres más destacados dentro del ring, ganó numerosos campeonatos con la 'National Wrestling Alliance', especializándose en la lucha por equipos y, más adelante, en 1983, se unió a la WWE destacándose como una de sus mejores fichas. De hecho, ese mismo año formó equipo con Tony Atlas y juntos se convirtieron en la primera pareja de afroamericanos en ganar el campeonato de la WWE.



Tras su retiro trabajó como entrenador y llevó a su hijo Dwayne, 'La Roca', Johnson a la industria de la lucha, quien al igual que su padre, se caracterizó por ser un excelente deportista y ganador de numerosas competencias hasta que, en 2002, comenzó oficialmente su carrera actoral gracias a su primer protagónico en la película 'El Rey Escorpión'. Antes de esto hizo algunas apariciones en series de televisión.

La Roca siempre admiró a su progenitor y tenían una relación muy cercana. De hecho, en 2018 y por motivo del día del padre, publicó esta imagen en su cuenta de Instagram con la que le agradeció por el amor y el trabajo que hizo por él.



"... Como hombre y padre de tres niñas, sé que el amor duro es muchísimo mejor que ningún amor. Me ha hecho quien soy hoy. Agradecido con 'La Roca' original".



Así mismo, en mayo de ese mismo año y después de una cirugía de reemplazo de cadera, La Roca obsequió a su papá un Cadillac. "Mi pops acababa de reemplazar su cadera y me llamó y me dijo 'Hola, Sr. D, el cirujano realmente siente que debería tener un auto más grande desde mi rehabilitación de cadera", escribió el actor y añadió que después de colgar su padre le había enviado la foto del auto que quería.



Hasta el momento, 'La Roca' no se ha pronunciado por la pérdida, pero uno de los primeros en reaccionar tras conocer la noticia fue Dave Meltzer, periodista deportivo y editor del 'Wrestling Observer'. "Qué horrible noticia, Rocky Johnson falleció, el padre de Dwayne. Nuestro mejor esfuerzo para Dwayne, Ricky, Ata y toda la familia", escribió en Twitter.



