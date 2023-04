Astro ha publicado a través de un comunicado en su cuenta de Instagram que el cantante Moonbin se ha convertido en una estrella en el cielo.

El integrante del grupo Astro, falleció a los 25 años de edad, este 19 de abril, según confirmó la policía de Seúl, en Corea del Sur.



"Moonbin, miembro de Astro, de repente nos dejó y se convirtió en una estrella en el cielo. Aunque no se puede comparar con el dolor de la familia afligida que dejó a sus seres queridos y hermanos, los miembros de Astro y nuestros compañeros artistas y personal de Fantagio están llorando profundamente por el fallecido con tanta tristeza y conmoción", expresó la agencia 'Fantagio Entertainment'.



La policía de la capital coreana confirmó que se están investigando las causas de muerte del joven idol.

Moonbin debía actuar en Yakarta el próximo mes con su compañero miembro de Astro, Yoon SanHa. Pero los organizadores anunciaron hoy que el espectáculo no seguiría adelante debido a la inesperada noticia.



El cantante surcoreano nació el 26 de enero de 1998 y se desempeñaba también como bailarín, actor, modelo y conductor de televisión.

Desde 2016, formó parte del grupo musical surcoreano Astro junto a MJ, Jinjin, Cha eun-woo, Rocky y Yoon SanHa. Y dentro del grupo se desempeñaba como bailarín, vocalista, actor y rapero ocasional. Su canción debut, 'Hide & Seek', se consideró un éxito entre los oyentes en Corea del Sur e internacionalmente.



En ese mismo año, las cinco piezas, formadas por la compañía de entretenimiento Astro, fueron nombradas como una de las mejores actuaciones de K-pop por Billboard.

El legado musical de Moonbin

Astro se ha destacado por su música pop y por sus coreografías elaboradas, lo que ha llevado al grupo a convertirse en una de las bandas de K-pop más populares a nivel internacional.



Moonbin, se convirtió en una pieza clave en la agrupación, gracias a su voz y su habilidad en el baile.

Entre las canciones más conocidas de Astro se encuentran 'Baby', 'Crazy Sexy Cool' y 'All Night'.

El cantante surcoreano, como solista, lanzó varias canciones exitosas, incluyendo 'Ride', 'Crazy' y 'Forget About It'. Cada una de estas canciones muestra la habilidad que tenía para crear música con letras conmovedoras y melodías pegajosas.

En el año 2020 se reveló que debutaría junto a Yoon SanHa en la primera sub-unidad de Astro en el álbum 'In-Out' y su canción principal 'Bad Idea'. El videoclip oficial fue lanzado en el canal oficial de Astro.

Durante el último mini albúm 'Switch On' lanzado el 2 de agosto de 2021, se reveló que participó en la composición de una de las canciones titulada 'Footprint'. De igual manera, el cantante anunció que no la habría compuesto de no ser por MJ, quién le alentó a escribir su primera canción.

Participó en la serie web 'To Be Continued'. Foto: Instagram: @officialastro

Su paso por la televisión y el cine

El cantante surcoreano fue miembro de la agencia 'Fantagio Entertainment, y con ellos desarrolló su faceta actor y modelo. En el año 2004 su debut en el modelaje infantil.

En agosto de 2015, participó junto a los miembros del grupo Astro en la serie wb 'To Be Continued', en la que desempeñaron un papel ficticio de ellos mismos junto a Kim Sae-Ron, el miebro de '5urprise' Seo Kang-Joon y Hello Venus.

En el año 2020, el 11 de novimebre se unió al elenco principal de la precuela de la serie web 'Mermaind Prince: The Mermaind Prince - The Beginning', donde interpretaría a Cho Woo-hyuk.

Luego de la inesperada noticia, algunos internautas y fans dejaron ver su tristeza a través de los diferentes comentarios que expresaron por medio de la red social Twitter, después de una publicación realizada por 'Indie 505'.

"Verdaderamente era un ser humano increíble, lleno de tanto talento. Desbordaba carisma, se hacía fácilmente amigo de muchos, tan respetuoso", "Que en paz descanse Moonbin", "No lo seguía, pero Dios, ralamente me rompe el corazón", "Sigo sin creerlo, el corazón se me parte con esta noticia. No quiero imaginar el dolor tan inmenso que siente su familia y amigos cercanos", fueron los comentarios expresados por algunos internautas.

Astro lanza el siguiente comunicado lamentando la perdida de Moonbin a través de Instagram:



En primer lugar, me gustaría expresar mis disculpas por traerles noticias tan desgarradoras y desgarradoras.



El 19 de abril, el miembro de Astro, Moonbin, nos dejó repentinamente y se… pic.twitter.com/vZmVZLk3lU — Indie 505 (@Indie5051) April 19, 2023

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

