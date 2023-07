El artista vallenato Luifer Cuello decidió cancelar su gira, luego de que se conociera el fallecimiento de su madre Dilia Mera Peñaloza en la ciudad de Miami, Estados Unidos.



Según la información entregada por El Heraldo, la mamá del artista vallenato murió a causa de un cáncer de tiroides que venía aquejando desde hace un largo tiempo.



El cantante Luifer Cuello, a través de su cuenta de Twitter, le pidió perdón a sus fanáticos por no poder asistir a su gira.



“Necesito ver a mi mamá, no puedo seguir la gira, disculpa de todo corazón, nunca me había pasado esto jamás he quedado mal, pero quiero verla antes de se me vaya”, indicó el cantante en Twitter.

Necesito ver a mi mamá no puedo seguir la gira disculpa de todo corazón 🫶 nunca me había pasado esto jamás he quedado mal pero quiero verla antes de se me vaya — LUIFER▪CUELLO (@Luifer_Cuello) July 2, 2023

Además, el artista vallenato le pidió comprensión a sus seguidores del Magdalena por no asistir al concierto que estaba programado para este domingo 2 de julio en el municipio de Difícil.



"Jamás había quedado mal en un concierto en 20 años le pido disculpas al Difícil, Magdalena Todavía no entiendo nada (...) Necesito un milagro ya Dios", afirmó.



Luifer Cuello ya se encuentra en Miami, estado de la Florida, para reunirse con su familia.

Todavía no entiendo nada — LUIFER▪CUELLO (@Luifer_Cuello) July 2, 2023

Por su parte, el equipo del cantante de Valledupar decidirá si la gira de 30 conciertos programados en julio y agosto quedan pospuestos o se cancelan definitivamente. Además, pidieron empatía y apoyo por parte de los seguidores hacia Luifer Cuello.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

