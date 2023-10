Murió Luis Alfredo Garavito: hombre contó cómo escapó del peor asesino y violador

"Por más que uno quiera olvidar, dejarlo en el pasado, eso no se le olvida a uno", con esa frase, William Trujillo Mora resume el trauma que le dejó haber sido una de las víctimas de Luis Alfredo Garavito 'La Bestia'.



Su caso es el único conocido que no terminó en una tragedia mayor, pues logró sobrevivir al ataque del depredador sexual que azotó al país en la década de 1990. Se dice que este hombre abusó sexualmente y asesinó a entre 142 y 194 niños en 11 departamentos de Colombia.



William solo tenía 9 años, vivía en Caicedonia, Valle del Cauca y lo habían enviado a hacer un mandando, como era costumbre.

Pasando por una cuadra despavimentada vio un montículo de tierra, donde niños jugaban a deslizarse en cartones. Él también quiso hacerlo y más tarde regresó para divertirse. Pero no corrió con suerte.

En la tarde, su hermana le pidió que fuera a conseguirle un cuaderno para una tarea, pasó por el montículo de nuevo y decidió lanzarse cómo había visto a los otros niños. De repente, un hombre lo agarró, lo tomó por el cuello y le mostró un machete. "No vaya a gritar ni hacer bulla porque lo mato", le dijo Garavito.

Lo llevó a un cafetal cercano, mientras el niño estaba muy asustado. Allí el hombre lo agredió de diferentes formas y cometió todo tipo de vejámenes contra el pequeño.



"Nunca le lloré, nunca le supliqué. Así fue toda una noche", narró Trujillo a Los Informantes, en una entrevista que se emitió en el 2020.



Garavito lo dejó ir tras una noche de ataques constantes, el niño llegó a su casa como "un monstruo", con la cara hinchada, los ojos negros y mordiscos por todas partes.

Después del shock, pudo contarle a su padrastro lo que sucedió y el hombre sacó su peinilla y salió a buscarlo con el menor para hacerle pagar por su crimen, pero nunca lo vieron.

Luzmila Mora, madre de William, cuenta que llegó mordido y chupado a casa. Ellos pusieron la denuncia, fueron a Medicina Legal y salieron a buscar al responsable, pero no lo encontraron. Tampoco obtuvieron el acompañamiento que necesitaban después de que su niño sufriera un ataque sexual.

Esa noche cambió la vida del William, que perdió su alegría, se volvió nervioso y lloraba con frecuencia. Sin embargo, los años le permitieron reponerse y construir una vida.

Hoy, casi 40 años más tarde, William todavía recuerda los malos olores, los golpes y los mordiscos de 'La Bestia'. "Es muy duro", dijo en la conversación que sostuvo con la periodista Maria Elvira Arango.

En el 2020, Trujillo contó que quería ver a Garavito en la cárcel donde se encontraba, solo para demostrarle que fue más inteligente que él, que no pasó lo que la gente decía que tenía que pasar.



"Soy una persona de bien y a pesar de todo lo que me hizo sufrir, salí adelante. Fui violado y no me convertí en un violador", afirmó en esa entrevista.

La muerte de Garavito

Luis Alfredo Garavito, condenado por violar a menores de edad. Foto: Testigo Directo Editorial

En horas de la tarde de este jueves 12 de octubre, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó la muerte de Luis Alfredo Garavito, considerado como el peor asesino serial en la historia de Colombia, quien murió en un hospital de Valledupar, Cesar.





En 2001 Garavito fue condenado a 1.853 años y 9 días de prisión, pena que fue rebajada por considerarse inviable y quedó en 40 años. Mientras se encontraba en prisión padeció un doloroso cáncer.



A inicios de 2023 el periodista Rafael Poveda, quien lo entrevistó para un libro, logró fotografiar el deplorable estado en el que se encontraba Garavito, pues se le había diagnosticado leucemia y cáncer de ojo.

