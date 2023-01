La mujer considerada actualmente como la más longeva del mundo, la monja francesa Lucile Randon (conocida también como hermana André), murió a sus 118 años en una residencia de ancianos en Toulon (Francia), a menos de cuatro años de superar la edad de fallecimiento más elevada jamás registrada (122 años).



El libro Guinness de los Récords le confirió ese rango el 25 de abril de 2022, tras el fallecimiento, a los 119 años, de la japonesa Kane Tanaka.

Sor André, en el último tramo de su vida, ciega y en silla de ruedas, no escondía desde hacía algunos años cierto cansancio y confesaba que su deseo era "morir pronto". Pero "Dios no me escucha, debe estar sordo", dijo la mujer en una larga entrevista con la agencia de medios 'AFP' en febrero del año pasado.

Nacida el 11 de febrero de 1904 en Alès (sudeste de Francia), Randon se había convertido en la segunda persona francesa y europea más longeva de la historia, así como la monja más anciana que jamás había vivido, según un comunicado de Guinness World Records publicado tras su muerte. La anciana abandonó este mundo a las dos de la madrugada del martes.

(Puede leer: La insólita historia del primer libro de los Guinness y los récords que registró).

La mujer trabajó como institutriz para familias adineradas en París, antes de bautizarse cristiana a los 26 años, y se dedicó al cuidado de los niños durante la Segunda Guerra Mundial, tarea que continuaría durante 28 años después del conflicto, en el hospital de la ciudad de Vichy.

A los 41 años, entró en la orden de las Hijas de la Caridad, en la que adoptó el nombre de hermana André, en honor a uno de sus tres hermanos.



La hemana André -que ya había vivido la epidemia de gripe española en 1918- se contagió de covid-19 en enero de 2021, lo que la convirtió también en la superviviente del virus con mayor edad.

(No deje de leer: El trágico final del hombre más alto de la historia; no paró de crecer).

Sentimos una gran tristeza, pero ella ya lo quería. Su deseo era reunirse con su hermano adorado FACEBOOK

TWITTER

Habitaba desde 2009 en Toulon, en la que estaba reconocida como ciudadana de honor desde 2019. "Nuetra ciudad de Toulon pierde a una toulonesa de corazón", escribió en su cuenta de Twitter el alcalde de la ciudad, Hubert Falco, al conocer la noticia de su fallecimiento.

"Francia ha perdido a una religiosa de gran corazón, que compartía con generosidad su experiencia vital (...). Por mi parte, pierdo a una mujer a la que estimaba profundamente", añadió Falco.



Por su parte, David Tavella, encargado de comunicación del ancianato Sainte-Catherine-Labouré de Toulon (sur), en la costa mediterránea, donde residía, anunció a 'AFP' lo siguiente: "Sentimos una gran tristeza, pero ella ya lo quería. Su deseo era reunirse con su hermano adorado. Para ella, es una liberación".



Lucile Randon muere a menos de un mes de celebrar sus 119 años y tan solo a cuatro años de convertirse en la mujer más anciana de la historia, un título que ostenta la francesa Jeanne Louise Calment, que vivió hasta los 122 años y falleció en 1997.

Más noticias en EL TIEMPO

Atención: bloquean vía entre Antioquia y Costa Caribe por protestas en La Mojana

El audio sexual que alteró a famoso exfutbolista en su programa de televisión

¿Bebida milagrosa? Los beneficios y propiedades del té Matcha

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de EFE y AFP