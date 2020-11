Murió la voz de 'Cómo es, cómo sería', el famoso audio de WhatsApp

Hace algunos meses se hicieron virales una serie de audios bastante chistosos en las que un hombre narraba diferentes situaciones de su vida cotidiana: contaba sobre todo lo que le gustaban los grupos de WhatsApp, su gusto por las motos, su trabajo en una obra y su relación amorosa con una mujer a quien llamaba 'Faisury'.

"Cómo es, cómo sería. De qué es el grupo y tal (...) Yo soy re 'nitido': salimos, comemos pollito, caldo de ministro, lo que se le antoje. Todo copas (...) Severa energía, severo grupo. 'Maquia' que me hayan metido a este visaje, que a mí me traman re harto los grupos" (SIC), dice uno de los audios.



"Lo que pasa es que, sabe qué: yo me 'entuqué' re harto con usted. Cuando estoy en la obra le digo al ingeniero: 'Venga, 'inge', me va a regalar un minuto pa' llamar a la 'jaiba' (...) Usted me tiene es re 'entucado', socia" (SIC), se escucha en otro.



Audio de 'El como sería'.

"Faisury, usted es re falsa, ¿no? Me puso a sobrar. 'Chimba', 'chimba', darse cuenta de los visajes. Me dolió re harto" (SIC), dice uno más.



Sobre la persona detrás de los audios se sabía muy poco: este personaje era conocido como 'El cómo sería' y su nombre real era David.



A mediados de noviembre, su cuenta de Instagram publicó que estaba enfermo y que llevaba varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Colombia, en Bogotá.



"Su pronóstico es reservado. La situación sigue siendo muy delicada, hay días que tiene una buena evolución, como hay otros que no, aún así no debemos perder la fe en que va a ganar esta batalla y pronto lo tendremos por acá contándoles a todos ustedes su historia", se señaló en el perfil.

Ahora, este lunes 30 de noviembre, la misma cuenta, por medio de las historias, confirmó que 'El cómo sería' falleció.



"Nuestro querido amigo David perdió la batalla, su corazón se apagó el domingo en la noche", se informó, al tiempo que se dejó claro que el cuerpo del joven será cremado en el cementerio El Apogeo.



"Se fue un gran hijo, un gran hermano, un gran novio, un gran amigo, una persona llena de energía, bendecido con el don de hacer reír, un ser humano inigualable. Te lloramos, pero nos volveremos a ver en la eternidad. Paz", se agregó en las historias.

Según ha trascendido, la muerte de David se dio por complicaciones de problemas renales.



Su fallecimiento ha generado algunas reacciones, como la del humorista Hassam, quien escribió en Twitter: "Se fue mi perro. Mis condolencias con su familia y seguidores. Descansa, mi pez, una oración por tu alma 'brother'"

Se fue mi perro @elcomoseria

Mis condolencias con su familia y seguidores. Descansa mi pez, una oración por tu alma brother. 🙏🏽 pic.twitter.com/qWGnfHYuoT — Hassam (@oficialHASSAM) November 30, 2020

Ah, qué cagada. Una amiga me acaba de decir que se murió @elcomoseria



Algunos habrán oído la narración que hizo en un video que tengo en YouTube. — Ricardo Fraile Rojas (@Riclargo) November 30, 2020

Triste por @elcomoseria de los pocos de acá que me hizo disfrutar su contenido.

Se le veía ese hambre de crecer y de vivir como a muchos que les toca guerrearla desde el inicio. Respect por siempre.



Gracias por las risas, QEPD — ɐƃɐzuo (@BlackMood120) November 30, 2020

El muchacho que hacía este personaje de @elcomoseria aquí en Twitter y en redes como Instagram y Tik Tok falleció en las ultimas horas. Tuvo complicaciones en su salud por un tema renal y después de una semana en la UCI falleció. Una lástima. pic.twitter.com/SZuBiz5DpR — Juan Camilo (@JuanCamilo) November 30, 2020

En Instagram, 'El cómo sería' tenía más de 133.000 seguidores; en Facebook, más de 50.000; en Twitter, más de 7.000 y en TikTok, más de 72.000.

