Murió la modelo de Playboy, Tabby Brown, expareja de Raheem Sterling y Mario Balotelli

La reconocida modelo y actriz Tabby Brown, de 38 años, fue hallada sin vida en su residencia en Londres el pasado fin de semana. Aunque su exmanager confirmó la noticia, no se ofrecieron detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.



(Lea también: Amparo Grisales de 'Yo me llamo', explotó en contra de Avianca: 'Falta de respeto').



El deceso de Brown, revelado inicialmente por el medio británico 'The Sun', ha conmovido a numerosos seguidores y colegas. En las redes sociales se multiplicaron las muestras de condolencia y sorpresa.

Una de las reacciones más sentidas provino de la cantante NayNay, quien, a través de su perfil de Instagram, compartió: “Eras un ser de luz. Tu interior se correspondía con tu exterior. Eras una belleza”.

¿Quién era Tabby Brown?

Tabby Brown, quien además de su talento en el modelaje poseía una maestría en Marketing, tuvo una destacada carrera. Modeló para importantes revistas como 'Playboy', 'Cosmopolitan' y 'ELLE'. Además, su rostro adornó campañas publicitarias de marcas como Canon, Virgin Atlantic, AX y Lynx.



En el ámbito televisivo, protagonizó 'The Bachelor' en 'Channel 5' y participó en videos musicales de artistas de la talla de Snoop Dogg, Dizzee Rascal y B.O.B.



(Siga leyendo: Yailin 'la más viral' habla de supuesto maltrato de Tekashi 6ix9ine tras su detención).

La vida amorosa de Brown acaparó titulares en más de una ocasión, especialmente por sus relaciones con los futbolistas Raheem Sterling y Mario Balotelli. Su relación con este último fue objeto de especial interés mediático.



La modelo una vez reveló al medio 'Mirror' en 2013 cómo fue su romance con Balotelli, marcado por momentos de intensidad y controversia.

“Realmente me enamoré de Mario, en contra de mi buen juicio. Me dijo que quería que nos estableciésemos y tuviéramos una familia. Luego descubrí que iba a tener un bebé con su ex, había historias constantes sobre él saliendo de fiesta con otras mujeres y todos los mensajes de texto ‘Ella es solo una amiga’. Así que lo terminé en noviembre. Mario no podía creerlo y pensó que podría convencerme para que volviera con él”, señaló en ese momento.



(De interés: 'La Jirafa' de 'Betty, la fea' descubrió que su esposo era gay justo antes de casarse).

“Cuando se dio cuenta de que no había ninguna posibilidad, se lo tomó muy a mal. Pero eso es porque Mario nunca antes había sido abandonado por una mujer. Está acostumbrado a conseguir exactamente lo que quiere”, había asegurado Brown.

Más noticias en EL TIEMPO

Escudero, participante del 'Desafío The Box', se estrena en la industria musical

Descifraron qué decía un manuscrito de hace 2000 años gracias a la IA

El guardaespaldas de Taylor Swift se fue a Israel a combatir: 'No son seres humanos'

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en un artículo de La Nación (Argentina), y contó con la revisión de la periodista y un editor.