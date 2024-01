Murió a sus 35 años la 'influencer' brasileña Mila de Jesús: detalles que se conocen

En las últimas horas se conoció la muerte de Mila de Jesús, conocida 'influencer' brasileña, quien tenía apenas 35 años y había protagonizado un 'boom' en redes sociales, al mostrar su cambio físico luego de un 'bypass' gástrico.



Así lo confirmó Anna Clara, de 15 años e hija de la mujer, tras publicar por medio de la cuenta de Instagram de su madre su fallecimiento, el cual habría sucedido el pasado 12 de enero.

"Yo, Anna Clara, estoy publicando esta nota de condolencias. Estamos muy tristes al enterarnos del fallecimiento de nuestra hermosa madre. Agradecemos todas las oraciones y condolencias. Sigan orando por nosotros Gracias", se puede leer en la descripción del post.

Facebook Twitter Linkedin

La mujer tenía 35 años. Foto: Instagram: @pedro.marcal25

Al igual que Anna Clara, Pedro Marçal, uno de sus hermanos, también expresó un sentido mensaje tras la perdida de Mila de Jesús, por medio de las historias de su cuenta de Instagram.



“Descansa tranquila, mamá. Te amo mucho. Nadie nunca me querrá tanto como tú. Descansa con Dios”, expresó el joven tras poner una fotografía de ellos dos el pasado 12 de enero, fecha en la que, presuntamente, habría muerto Mila de Jesús.



También, el joven confirmó la fecha y lugar del culto, el cual se realizará el próximo viernes, 19 de enero, a partir de las 2:00 p. m. y hasta las 7:00 p. m. en el Jesus Life Center.



(Lo invitamos a seguir leyendo: Jhon Alex Castaño pide oraciones para su perrito que fue atropellado: esto se sabe).



El diario brasileño O Globo afirmó que, según portales de noticias y páginas brasileñas en Bostón, "informaron que Mila había sufrido un paro cardíaco"; no obstante, hasta el momento, sus familiares no han confirmado la causa de su muerte.



Además de Anna Clara y Pedro Marçal, la creadora de contenido dejó a dos hijos más, Bento Luis de Jesús y Pedro.

Además de sus hijos, la también youtuber compartía su vida con su esposo, con quien habría contraído matrimonio el pasado mes de septiembre.

Dios mío, qué triste. Ella estaba tan feliz FACEBOOK

TWITTER

La noticia de la muerte de Mila de Jesús ha conmocionado a sus familiares, amigos y seguidores, quienes han dejado ver, por medio de redes sociales, sentidos mensajes.



"Dios mío, qué triste. Ella estaba tan feliz. Esos días en los que estaba mostrando decoraciones de Navidad 😭. Qué noticia tan triste"; "cuando vi la noticia me sacudió como si fuera de familia, sigo a Mila desde hace unos 15 años. Dios consuele los corazones de todos ustedes", son algunos de los escritos que se pueden leer en sus redes sociales.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO