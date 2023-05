La modelo Australiana Sienna Weir, quién también quedó como finalista del certamen Miss Universo Australia 2022, murió el 4 de mayo a los 23 años tras no lograr superar las heridas causadas en un trágico accidente que ocurrió el pasado mes.

Esta noticia se dio a conocer por un comunicado oficial de su familia. El pasado 2 de abril, Wier se encontraba practicando equitación en Windsor Polo Grounds, un lugar especializado en este deporte que queda a las afueras de Sydney, Australia, y se cayó mientras montaba su caballo.



Los informes afirman que la modelo fue trasladada rápidamente al hospital Westmead donde recibió cuidados médicos y fue puesta en soporte vital. Sin embargo, sus heridas fueron graves y falleció a causa de ellas.



Wier era muy activa en sus redes sociales y constantemente compartía fotos de sus viajes y sus trabajos como modelo. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, sus amigos y seguidores le han dejado comentarios y condolencias en sus publicaciones.

“Como compañero ecuestre, esto me duele aún más. Que descanse en paz”; “Descansa en el paraíso, hermosa, lo siento, no llegué a conocerte mejor”; “La vida es tan incierta. Nunca olvides vivir como tú quieras”, se lee en los comentarios.



Uno de los amigos cercanos y fotógrafo de ‘Wier’, Chris Dwyer, escribió un emotivo mensaje. “Fuiste una de las almas más amables del mundo, iluminaste la habitación y el mundo es mucho más oscuro ahora que te has ido. Espero que estés, seas el gremlin que todos conocemos y amamos. Ya te extraño mucho”, escribió.



Wier tenía una doble titulación en literatura inglesa y psicología de la Universidad de Sidney. También era una ecuestre apasionada y en una entrevista con ‘Gold Coast Magazine’, explicó que practicaba este deporte desde los tres años.



“Mi familia no está muy segura de dónde viene esta pasión, pero he montado a caballo desde que tenía tres años y no puedo imaginar mi vida sin ella”, contó Weir. “Viajo a la zona rural de Sídney dos o tres veces por semana para entrenar y competir en Nueva Gales del Sur o en toda Australia cada dos fines de semana”, afirmó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

