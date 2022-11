A principios del mes de noviembre, el país se conmovió con la historia de Juan Sebastián Torrejano, el actual jugador de futsal en el club Utrahuilca de Huila, en la Liga Betplay nacional, pues el joven contrajo matrimonio en una sala de hospital debido a que su esposa estaba luchando contra un agresivo cáncer.

Este fin de semana se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de María del Mar Valderrama, de 27 años, quien luchó en contra la enfermedad durante meses pero infortunadamente falleció en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.



Hace unas semanas, las fotografías del matrimonio se hicieron virales pues se podía ver a la pareja contrayendo matrimonio en la unidad de cancerología del hospital. En las imágenes se puede ver que el futbolista estaba acompañado de su pequeño hijo, un sacerdote, médicos y familiares, cuando María del Mar le dijo que sí vestida completamente de blanco.



“En nuestra institución cumplimos el sueño de unir en el sagrado vínculo del matrimonio bajo la bendición de Dios a una de nuestras pacientes oncológicas de 27 años. Gracias a todo el talento humano y al todopoderoso”, informó el centro médico.



Los internautas se han solidarizado con esta noticia y han expresado sus condolencias. Sin embargo, hasta el momento el Ultrahuilca de Huila no se ha pronunciado de manera oficial. Mientras que, los familiares y amigos de la joven le dieron cristiana sepultura en Neiva.

