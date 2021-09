Murió José Alfredo Jiménez Jr., hijo de 'El rey' de la regional mexicana

Una triste noticia enluta a México, la muerte del compositor José Alfredo Jiménez Jr., hijo del icónico artista del regional mexicano del mismo nombre. El fallecimiento del heredero de 'El rey' de la música ranchera lo dio a conocer, en la tarde de este miércoles, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).



"ANDI México comunica el fallecimiento del socio intérprete José Alfredo Jiménez Jr., compositor y productor musical con una prolífica carrera. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias", aseguró la asociación en su cuenta de Twitter.



(Lea también: Natalia Jiménez, de La Voz, confesó que sufre un problema auditivo).

De momento no ha habido algún pronunciamiento sobre las causas de la muerte, pero medios mexicanos informan que el artista atravesaba un cáncer que deterioró gravemente su salud.

@ANDIMexico comunica el fallecimiento del socio intérprete José Alfredo Jiménez Jr.



Compositor y productor musical, con una prolífica carrera.



A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias.



Foto de #TVNotas pic.twitter.com/rWBPeVzwUr — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) September 29, 2021

Jiménez Jr. era ingeniero de sistemas electrónicos, pero también siguió el ejemplo de su padre y fue compositor de temas como 'Herida sobre herida', 'La noche que me diste las estrellas' y 'Me hace falta una pieza', según su biografía como socio de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).



(De interés: Residente responde a J Balvin: 'tu música es como un carrito de hot dogs').



De hecho, tuvo el privilegio de que grandes cantantes interpretaran sus canciones como Tania Libertad, Lupillo Rivera, Paty Navidad o el Grupo Cañaveral, entre muchos otros.



Pero además, también se desempeñó como productor. Trabajó en los discos de María de Lourdes, Lola Beltrán, Lucha Villa, Lorenzo de Monteclaro, Little Joe, Jorge "Coque" Muñiz, Tania Libertad y la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga. Asimismo, estuvo a cargo de la banda sonora de la película "La última y nos vamos", que incluye su canción "Sueños de amor", escrita en coautoría con Memo Muñoz.



"En nombre de todo el equipo de Luz Récord lamentamos el sensible fallecimiento de José Alfredo Jiménez Jr. Nuestras más sinceras condolencias para la familia. Esperamos pronta resignación para sus seres queridos y amigos", comentó en Twitter la productora en la que trabajaba.



(Además: Don Omar y otros artistas que reaccionaron a comentarios de JBalvin).

⚫Lamentamos mucho el fallecimiento de nuestro querido amigo José Alfredo Jiménez Jr. Deseamos que su alma descanse en paz y que encuentren pronto la resignación por el lamentable suceso. 🙏 pic.twitter.com/PjPupLOe7D — Luz Record (@LuzRecord) September 29, 2021

Se sabe que recientemente estaba colaborando con 'HBO Max' en la realización de la bioserie sobre su padre, cuya fecha de estreno se desconoce. Según medios locales, el compositor mostró un especial interés porque personalidades icónicas de la época del compositor tales como Chavela Vargas, gran amiga de Jiménez, Pedro Infante y Jorge Negrete, también fueran personajes destacados de la historia.



En sus últimos años, además de componer y producir también trabajó con la Sociedad de Actores y Compositores de México, en la que compartió junto al fallecido Armando Manzanero.



Jiménez, junto a su hermana Paloma, eran los herederos de la fortuna y el legado musical del gran José Antonio Jiménez, considerado el mayor exponente de la música regional mexicana, pues no solo cantaba ranchera sino que también se desenvolvió en otros géneros como el bolero, los huapangos y el corrido.



(Siga leyendo: Amigo de Maradona le pide perdón a Mavys Álvarez tras duras declaraciones).



Ahora, con la muerte de su hijo, a los 63 años, la prensa mexicana estima que los derechos de éxitos como 'El rey', 'Sinos dejan' y 'No me amenaces' quedaran para Paloma, quien aún no se ha pronunciado sobre la muerte de su hermano.

Más noticias

El padre de Britney Spears deja de ser su tutor legal



Shakira se enfrentó a jabalíes para recuperar su bolso



Tendencias EL TIEMPO

*Con información de la agencia EFE