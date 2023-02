El reconocido actor Jansen Panettiere, hermano mayor de la actriz Hayden Panettiere, falleció el pasado 19 de febrero en horas de la tarde por razones desconocidas.

De acuerdo con el medio estadounidense 'TMZ', la familia del joven habría llamado a las autoridades en horas de la tarde, hacia las 5:30 p.m., debido a que el artista parecía no tener signos vitales.

Tras esto, la representante del actor, Kasey Kitchen, anunció su fallecimiento así como informó que las autoridades aun se encuentran investigando la situación. Por su lado, la familia no se ha pronunciado al respecto.



(Le puede interesar: Muere la diseñadora británica Vivienne Westwood).



Cabe recordar que el hombre de 28 años fue ampliamente reconocido en el mundo del espectáculo gracias a sus apariciones en la pantalla chica. Sus primeras apariciones se dieron al principio de los años 2000 en las comedias 'Even Stevens' y 'Hope & Faith', para posteriormente centrar su carrera en el mundo del doblaje.



A la par, su hermana Hayden Panettiere también incursionó en la industria del cine y la televisión gracias a que participó en series como 'Heroes' de la cadena de televisión 'NBC' y 'Nashville' de la productora y canal estadounidense 'ABC'.

Sin embargo, realmente alcanzó la fama cuando en la década del 2010 participó en reconocidas producciones aclamadas por la crítica, tales como el drama policial 'Major Crimes' o la famosa serie de Fox 'The Walking Dead'.



En esta última protagonizó en la novena temporada a Cásper, uno de los miembros de la 'Colonia Hilltop'.



Sin embargo, su carrera tuvo otro logros notables. Por ejemplo, de acuerdo con su perfil en el portal 'IMDB', actortuvo un papel recurrente como 'Truman X' en la serie infantil 'The X's' del canal 'Nickelodeon'.



(Además: Luto en la televisión: murió Luis Fernando Múnera).



Así mismo protagonizó películas originales para el mismo canal, obteniendo incluso una nominación para el premio Artista Joven en el año 2008 por papel como 'Luke Malloy' en el filme 'The Last Day of Summer'.

Por otro lado, el joven no solo se destacó por su diversos papeles y habilidades para la actuación, sino que también fue reconocido por sus miles de seguidores gracias al talento y el amor que tenía por las artes gráficas.

Más noticias

Falleció el fotógrafo Salvatore Salamone

Grave incendio en Santa Marta: la emergencia fue en una bodega de Almadelco

¿El Papa Francisco tiró un bebé al piso?

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS