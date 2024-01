Murió James Kottak, exbaterista de Scorpions, a los 61 años

El mundo de la música rock ha perdido a uno de sus iconos más destacados. James Kottak, conocido por su rol como baterista de la banda alemana Scorpions, ha fallecido a los 61 años.



La noticia fue confirmada por el propio grupo a través de una publicación en sus redes sociales.

Aunque las causas del deceso aún no han sido reveladas, TMZ reportó que la hija de Kottak, Tobi, fue quien encontró a su padre sin vida en el baño de su domicilio en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, este martes por la mañana.

Los actuales miembros de Scorpions, Klaus Meine, Rudolph Schenker, Matthias Jabs, Paweł Mąciwoda y Mikkey Dee, expresaron su tristeza por la partida de Kottak, a quien describieron como un "ser humano maravilloso, un gran músico y un amoroso hombre de familia".

En su homenaje, recordaron a Kottak como su "hermano de otra madre", y afirmaron que lo extrañarán profundamente. "Rock’n Roll para siempre", concluyeron en su comunicado, recordando a Kottak por su contribución a éxitos como “Still Loving You” y “Wind of Changes”.

Una carrera llena de logros y desafíos



Nacido en Kentucky, James Kottak se destacó en la escena del rock, hard rock y punk, participando en diversas bandas como Buster Brown, Black Sheep, Montrose, Wild Horses, Warrant y Kingdom Come.



Su momento de gloria llegó cuando se unió a Scorpions en 1996, contribuyendo significativamente a la trayectoria musical del grupo. Durante su permanencia en la banda, que se extendió hasta 2016, Kottak participó en el lanzamiento de discos aclamados como "Moment of Glory", "Sting in the Tail" y "Acoustica".

Sin embargo, decidió dejar el grupo para someterse a un tratamiento contra la adicción al alcohol, una batalla que enfrentó durante años.



Kottak no solo tuvo momentos de gloria, sino también episodios polémicos. En 2014, fue arrestado en Dubái por comportamiento ofensivo y por insultar al Islam mientras estaba bajo los efectos del alcohol, según informó la BBC.



Dicho incidente, ocurrido durante una gira de Scorpions, aceleró las conversaciones sobre su salida del grupo. Tras admitir su estado de ebriedad y pagar una fianza de 550 dólares, Kottak recuperó su libertad y continuó con sus labores musicales.

Vida personal y legado artístico



En el ámbito personal, Kottak estuvo casado con Athena Lee, hermana del baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, desde 1996 hasta 2010. Juntos fundaron Krunk, un proyecto musical que mezclaba punk rock y pop punk.



Bajo el seudónimo de Jimmy Ratchitt, Kottak se desempeñó como vocalista y guitarrista rítmico. La banda, más tarde renombrada como Kottak, lanzó tres discos.

De dicha relación nacieron tres hijos: Tobi, Miles y Matthew. El matrimonio atravesó momentos turbulentos, incluyendo disputas mediáticas y legales por la custodia de sus hijos.



A pesar de no formar parte de ninguna banda en los últimos años, Kottak se mantuvo activo en redes sociales, compartiendo recuerdos de sus conciertos y manteniendo viva su pasión por la música. Su legado perdurará en la memoria de sus fanáticos y colegas, quienes lo recordarán por su notable contribución al mundo del rock.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.