Murió famoso influencer español 'Villano fitness' a los 30 años: esto se sabe

Se confirmó la muerte del famoso influencer español Alfredo Martín, conocido en redes sociales como 'Héroe fitness' y 'Villano fitness'. La noticia ha conmocionado a miles de personas y a otros youtubers reconocidos.



"Lo ocurrido es cierto y pedimos la máxima discreción y respeto", señaló Vera Schroeder, su pareja sentimental.

Alfredo Martín era conocido en el mundo del deporte y levantamiento de pesas por sus contenidos en distintas plataformas digitales, en las que brindaba información acerca de su estilo de vida, suplementos, y entrenamiento como culturista.



Muchos de sus seguidores también lo recuerdan por su contenido cargado con humor y sarcasmo, con el que a veces respondía a internautas.



"Una noticia devastadora, y que ha tomado tiempo procesar", han señalado sus conocidos en Instagram.

Su muerte fue confirmada por su novia Vera Schroeder, quien dijo que no daría detalles sobre las causas.



"No me veo capaz de explicar nada, probablemente más adelante sí", expresó Schroeder, quien también es levantadora de pesas.

La española publicó una foto junto a Alfredo, en la que le dejó un mensaje de despedida, explicando lo duro que ha sido regresar "a un hogar vacío", y extrañar su voz, caricias, sus besos y "todas las cosas cotidianas".



"Nada podrá jamás llenar ese lugar (...) ¿puedes morir de desamor? Casi que podría desear que sí. Te quiero, estés donde estés", se lee en la descripción.

Por el momento se desconoce la causa real de su muerte, aunque, se maneja la hipótesis de que pudo haber sido de manera natural, como una falla cardíaca o de algún otro órgano importante por su estilo de vida.



Por otro lado, no se descarta un posible accidente o alguna otra razón ajena al deporte.



"Era consciente de que se la jugaba con su estilo de vida (...) No sé qué le ha pasado, pero si ha sido por el uso de sustancias (que quizás no), esto da para reflexionar sobre la normalización del uso de anabolizantes en los últimos años, pero ahora simplemente mis condolencias a la familia", dijo el famoso youtuber español Jordi Wild.



En febrero de 2022 el hombre dijo que se había realizado "las pruebas rutinarias" para ver cómo estaba su corazón debido a que se ahogaba hablando. Señaló que estaba bien y tenía la aprobación médica "para seguir abusando de todo tipo de sustancias cinco años más".



"Recordad que el corazón y el bíceps son los órganos más importantes", finalizó con humor.

