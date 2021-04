Murió a los 50 años el famoso rapero DMX

El rapero estadounidense DMX, que se encontraba hospitalizado con pronóstico grave tras sufrir un infarto, falleció este viernes a los 50 años de edad, informaron medios locales.



El artista, cuyo nombre real era Earl Simmons y estuvo nominado a los premios Grammy, murió en el hospital "con su familia a su lado después de haber pasado los últimos días en soporte vital", escribieron sus familiares en un comunicado recogido por el canal local de la CBS.

DMX estaba ingresado en un hospital de la ciudad de White Plains, en el condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York, donde fue ingresado la noche del 1 de abril.



De acuerdo con el portal 'TMZ', X presentó su estado crítico luego de una sobredosis que le provocó el ataque cardíaco. Según el portal, el rapero "no tenía ninguna función cerebral" y desde este jueves sus órganos habían comenzado a fallar.



"Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. La música de Earl inspiró a innumerables fans en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre. Agradecemos todo el amor y apoyo durante este momento increíblemente difícil", agregó la familia, que pidió "privacidad".



DMX, que tenía 15 hijos, creció en el barrio neoyorquino de Yonkers y durante años tuvo problemas con las drogas. Su carrera musical se desarrolló en los años 90 y también a principios de los 2000, época en la que vendió millones de copias de sus cinco primeros discos, que debutaron en el número uno de Billboard, un récord para ese tiempo.



El artista se encontraba preparando un nuevo álbum con colaboraciones de Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, Snoop Dogg y Usher, según ha trascendido. Entre sus sencillos más conocidos figuran éxitos como 'X' Gon Give it To Ya', con más de 416 millones de reproducciones en Spotify pese a ser un single editado en 2003, 'Party Up (Up in Here)' y 'Where the Hood At'.

Reacciones de otras celebridades

Tras la confirmación del fallecimiento, varias celebridades compartieron mensajes en redes sociales para homenajear al rapero estadounidense.



Por ejemplo, los cantantes Bruno Mars y Chance The Rapper homenajearon a DMX por medio de sus cuentas de Twitter.

LeBron James, reconocido basquetbolista estadounidense, también se unió a los mensajes de respeto por la partida de DMX.

*Con información de EFE