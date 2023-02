El rapero neoyorquino David Jude Jolicoeur, uno de los miembros del icónico trío de hip hop De La Soul, ha fallecido a los 54 años, según informaron este lunes medios locales estadounidenses.



La muerte del rapero, más conocido con el nombre artístico de Trugoy the Dove, fue confirmada a la cadena CNN por Tony Ferguson, el publicista del trío musical. Ferguson expresó que el fallecimiento de Jolicoeur es “una gran pérdida”, aunque no concretó las causas de su muerte.

Según la revista Rolling Stone, que también confirmó el fallecimiento del rapero, que recientemente se hacía llamar Dave y también era conocido como Plug Two, el músico había hablado abiertamente sobre su lucha contra una insuficiencia cardíaca que padecía en los últimos años.



Jolicoeur, nacido en Brooklyn, estaba considerado como uno de los artistas de hip hop más influyentes de las décadas de los ochenta y noventa. Fue miembro de De La Soul desde su fundación en 1988. El trío estaba integrado además por Vincent Manson, conocido como Pasemaster Mase, y Kelvin Mercer, que tiene el sobrenombre artístico de Posdnuos.



Más noticias: RBD en Colombia: así avanzan los preparativos en Provenza antes del anuncio



De La Soul lanzó su álbum debut 3 Feet High and Rising en 1989 que incluía el éxito Me, Myself and I, que pasó 17 semanas en la lista Billboard Hot 100, según la CNN.



Reconocida como una de las bandas más innovadoras en la historia del rap, De La Soul dejó su huella particularmente a principios de los noventa en lo que se consideró el inicio de la escena del rap gangsta.



Al contrario de lo que hacían bandas como Public Enemy o N.W.A con cuyas letras denunciaron el racismo contra los negros en Estados Unidos, ellos se presentaban con diseños florales, más cercanos a la estética hippy, y canciones grabadas en institutos como su éxito Me, Myself and I.



El rap de De La Soul ha contrastado siempre con la facción más guerrera y violenta (al menos verbalmente) de otros afamados artistas del género de los noventa. “Siempre ha habido espacio para todos”, confesaban en una entrevista en EL PAÍS en 2001, “y a nosotros nos ha ido bien haciendo lo que hemos querido y sentido”.



Le además: A hombres les explotó el 'airbag' por la fuerte vibración de la música



En ese momento ya habían renunciado a esa estética poshippy de flores y tirabuzones rastas con la que se dieron a conocer en 1989. “Nuestras letras ya no son tan juveniles como antes; ahora hablamos de vivencias individuales propias, experiencias de cada día. Tenemos familia y ya no podemos hacer ruido con nuestras hijas estudiando en el cuarto de al lado”, confesaban en aquel momento.



Otro ejemplo de su particular estilo es la mezcla de sonidos de su primer disco con referencias funks, ritmos de la televisión clásica o grabaciones de clases de lengua francesa.



Esta singular apuesta musical provocó que De La Soul tuvieron tantos problemas legales por los derechos de autor de los sonidos usados en sus canciones que parte de su legado no se pudiera grabar ni escuchar en digital. La banda había conseguido solventar estos problemas y preparaba para este próximo marzo el lanzamiento de su discografía en este formato.

También puede leer: