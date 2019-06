Murió el periodista Édgar Artunduaga

Falleció en Neiva en la mañana de este martes el reconocido periodista Édgar Artunduaga Sánchez. Tenía 65 años.

Murió de un infarto en su casa cuando se disponía a salir para realizar su noticiero en la emisora Huila Stéreo.



Artunduaga trabajó en diversos medios tanto de su departamento como de Bogotá, donde tuvo una dilatada carrera.



Fue periodista del diario El Espacio, así como reportero y conductor de espacios informativos en las cadenas radiales Caracol y Todelar y en Radio Santa Fe, entre otros medios. T



Hizo televisión como reportero y conductor en varios noticieros, e incluso dirigió los del Congreso de la República. Fue reconocido como uno de los periodistas mejor informados del país en temas políticos. También fue senador por el Partido Liberal entre 2002 y 2006.



Durante varios años se desempeñó como vicepresidente de contenidos de Kienyke.com. Su presidente y fundadora, Adriana Bernal, lamentó el fallecimiento de Artunduaga a través de la cuenta del informativo en Twitter.

En diciembre del 2016, le correspondió como director de noticias el cierre del Noticiero de la cadena Todelar de Colombia en el dial 890 AM. Allí estuvo en una última etapa durante seis años.

Tuvo un periodo de gran relevancia nacional como miembro del equipo del programa 'La Luciérnaga', de Caracol Radio. Allí comentaba las noticias del día y se destacó como uno de los principales defensores de Ernesto Samper, cuando este fue presidente.



En Huila Stéreo, cadena de emisoras de su propiedad, fue el director de los programas Artunduaga Noticias y Artunduaga Pregunta lo que la Gente se Pregunta.



"Édgar siempre madrugada para dirigir el noticiero y la programación del día, pero hoy me sorprendí al ver que ya eran más de las 6 de la mañana y no llegaba a la emisora", afirmó Darwin Ortiz, director musical de la emisora Huila Stéreo.



"Su esposa, Marcela Bobadilla, me llamó y me dio la triste noticia del fallecimiento, posiblemente por una crisis cardiaca", agregó Ortiz.



