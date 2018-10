Falleció el político y periodista Abdón Espinosa Valderrama

"Lamentamos mucho la muerte de Abdón Espinosa. El país y el periodismo le deben mucho. Siempre fue un ejemplo de pulcritud. Nuestras condolencias a la familia". informó en la tarde de este sábado el expresidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de Twitter.

El reconocido político y periodista había nacido en Bucaramanga en 1921.



A lo largo de su fecunda vida, Espinosa fue secretario de Hacienda de Santander, secretario Privado de la Presidencia de la República, Ministro de Hacienda y diplomático.



Además fue fundador de la revista 'Semana', junto con el expresidente Alberto Lleras Camargo, y editorialista y director encargado de EL TIEMPO. En septiembre de 1970 nació su famosa columna ‘Espuma de los acontecimientos’ en este diario que escribió durante 48 años.



También fue profesor de Historia Político-Fiscal y de Hacienda Pública en la Universidad Nacional de Colombia.



Cuando apenas tenía 14 años, llegó a Bogotá a estudiar interno en el Colegio Mayor del Rosario.



Terminada la secundaria, comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. Su materia electiva fue seminario de economía. "Un profesor alemán que daba estadística me reconcilió con las cifras, que me entusiasmaron", le contó Espinosa a EL TIEMPO, con motivo de sus 90 años.

En noviembre pasado, cuando le dedicó su habitual columna en este diario a su largo trasegar vital, con motivo de sus 96 años, Espinosa recordó cómo había alcanzado esa edad, gracias a una autodisciplina que él mismo se impuso: “cortar de tajo el consumo voraz de café tinto, abstención absoluta del vicio del cigarrillo y regulación prudente del horario laboral”. Esas –recordaba él- eran una de las claves de su lúcida vejez.



“Parecerá exótico que un columnista se ocupe de episodios de su propia vida. Pero cuando se trata del lúcido arribo a los 96 años de existencia, a poca distancia de escalar la cima del centenario, se caerá en la cuenta de la importancia humana de subir este escalón”, escribió Espinosa en su columna.



Su amor por la escritura se inició, de manera paralela, en los años juveniles en que incursionaba en el servicio público, con los primeros amores.



“Las primeras efusiones literarias también tuvieron asiento en Santander y su capital, Bucaramanga. Eran pretendidas prosas líricas en homenaje a las jovencitas en flor, a instancias del director de la revista del Club Campestre”, recordó el propio columnista el año pasado.



Esa vena de escritor, que iría afinando con los años, llamó de inmediato la atención del expresidente Eduardo Santos, dueño de EL TIEMPO, quien no dudó en ofrecerle la subdirección de este diario.



“No ya como estudiante, sino como profesional, bien casado con Irma Fenwarth Andrade, en unión feliz que duró alrededor de 65 años hasta su fallecimiento, iba caminando por la carrera 7.ª de Bogotá cuando paró en la calzada una solemne limusina negra y desde ella se me invitó a subir y de inmediato su único e ilustre pasajero me hizo una pregunta inesperada:’¿Quieres ser subdirector de EL TIEMPO?’. Era el doctor Eduardo Santos”, cuenta Espinosa.



Fruto de su unión con Irma Fenwarth, Espinosa deja una descendencia de 5 hijos, 7 nietos y 14 bisnietos.

EL TIEMPO