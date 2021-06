Muere ‘el ferchy’ Kushner, el ángel de perros de Bolivia

Fernando Kushner, mejor conocido como ‘el ferchy’ Kushner', hace poco perdió la batalla contra el covid-19. Este hombre era conocido como ‘el ángel de los perros’ debido a su labor humanitaria en la ayuda de animales sin hogar.



Según la agencia ‘EFE’, Kushner falleció tras varias semanas luchando contra esta enfermedad, la cual no solamente lo apartó de su familia, sino que también dejó huérfanos a varios caninos que ayudó a lo largo de su vida.



De acuerdo con el medio citado, ‘el ferchy’ abandonó su trabajo en 2015 para empezar a cuidar a unos 1.500 perros callejeros de diferentes partes de Bolivia.



Desde entonces, se dedicó a conseguir alimento para los canes. También promocionaba jornadas de esterilización, vacunación y hasta se ponía en la labor de buscarle un hogar a estos animales.



En su momento, en declaraciones para ‘EFE’, Kushner mencionó: “Después de tener más de diez pasaportes llenos por haber viajado tanto, pienso que es momento de devolver porque ya he recibido mucho”.



Tras el anunció de su fallecimiento, varias personalidades de Bolivia compartieron mensajes sobre la noticias en redes sociales.



Este fue el caso de Iván Arias Durán, alcalde municipal de la ciudad de La Paz, quien realizó una publicación en su cuenta de Facebook: “Nuestro mayor homenaje a Ferchy Kushner es continuar su obra. Vamos a trabajar por los más de 500.000 animalitos que están en las calles y no tienen dueño”.

