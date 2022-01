Edgardo Román, el reconocido actor colombiano nacido en Bogotá, falleció en horas de la mañana de este jueves 7 de enero de 2021, a los 71 años de edad, luego de dedicar gran parte de su vida a la interpretación en el cine, el teatro y la televisión.

A los nueve años lo sacaron del teatro del colegio por curioso y a los quince definitivamente había optado por su profesión de vida: “Era un gusanillo que se movía muy dentro de mí. Así que lo dejé crecer para que surgiera la semilla del amor al arte”, así lo afirmó en una entrevista con este diario en el año 1996.



Por su dedicación y esfuerzo en el mundo de la actuación, logró consolidarse con el paso de los años como uno de los intérpretes más grandes del país con más de 60 papeles en la pantalla chica y grande, que muchos de sus compañeros de set recuerdan hoy.



Su gran pasión

Desde temprana edad se dio cuenta de lo que quería hacer por el resto de su vida: inició su carrera actoral en 1972 y su amor por las artes escénicas quedó reflejado en la cantidad de interpretaciones que realizó y su motivación por enseñar sobre esta profesión.



Esta última razón lo llevó a ser profesor de actuación y trabajar en la Academia Superior de Artes de Bogotá (Asab), en el teatro del Banco Cafetero por los años 80 y director del Laboratorio de Investigación Artística y Teatral Actuemos.



Su trabajo en dirección y además realizador pionero en competencias de improvisación marcaron el mundo de las artes escénicas.

Su pasión pasó incluso de generación en generación, logrando que su hijo Julián Román también sea hoy en día uno de los actores más reconocidos del país.



Julián es maestro de arte dramático graduado de la Universidad de Antioquia.



"Es lo máximo, además de ser mi padre ha sido mi maestro y amigo en este camino de la actuación", comentó en sus redes sociales en 2020.

Su huella actoral

El artista trabajó en múltiples obras y montajes teatrales, que lo llevaron incluso a festivales internacionales. Su participación en el cine y series de televisión nacional dejaron historia en muchos de sus fanáticos y compañeros, para quienes también era un maestro.



Algunas de sus participaciones en obras más recordadas son: ‘Pedido de mano’ de Antón Chejov, ‘Romance de lobos’ de Valle Inclan, ‘Ejercicios para equilibrista’ de Luís Mantilla, ‘La fiesta del chivo’ de Germán Vargas, ‘Érase una vez la historia del Quijote sin mancha’ de Mauricio Goyeneche, y muchas más.



Por otro lado, sus interpretaciones en telenovelas y series colombianas se destacaron ampliamente a nivel nacional.

Estas son algunas de las producciones televisivas en las que trabajó: ‘Tiempo de morir’ (1985), ‘Cuento de domingo’ (1988), ‘Caballo viejo’ (1988), ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ (1988), ‘Romeo y Buseta’ (1987), ‘Los Victorinos’ (1991), ‘Carolina Barrantes’ (1998), ‘La baby sister’ (2000), ‘La saga: negocio de familia’ (2004), ‘Los Reyes’ (2005), ‘Hasta que la plata nos separe’ (2006), ‘Pura sangre’ (2007), entre otras.



Su participación en ‘Maten al león’ de 1989 lo llevó a ganar el premio India Catalina y Simón Bolívar a Mejor actor protagónico.



También trabajó en producciones internacionales como ‘Operación Jaque’ de la cadena Televisión Española TVE en 2010.

Llegó a la pantalla grande en el país en 1979 con la película ‘Colombia conection’ de Gustavo Nieto.



Algunas otras obras cinematográficas en las que aparece, son: ‘Ayer me echaron del pueblo’, ‘Cóndores no entierran todos los días’, ‘Crónica de una muerte anunciada’, ‘El embajador de la India’, ‘La estrategia del caracol’, ‘Águilas no cazan moscas’, ‘La toma de la embajada’, ‘Karmma’, ‘Retratos en un mar de mentiras’, entre otras.



En 1986 trabajó en la producción italo-alemana ‘Tre giorni ai tropici’.

