Murió David Soul, protagonista de 'Starsky y Hutch', a los 80 años

El actor David Soul, famoso por su papel en la serie 'Starsky y Hutch', falleció a la edad de 80 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Helen Snell, a través de la 'BBC'.

“Tras una valiente batalla por su vida y en compañía de su familia” falleció el actor, según detalló su mujer. “Compartió sus extraordinarios dotes como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo con el mundo y su sonrisa y su pasión por la vida serán recordadas por los muchos cuyas vidas ha tocado”, señaló.

David Soul, nacido el 28 de agosto de 1943 en Chicago, inició su carrera en el teatro, aunque su verdadera pasión era la música. Su salto a la fama se produjo en 1967 tras cantar en un programa de televisión estadounidense, lo que le abrió las puertas a su primer papel en televisión en la serie 'Flipper'.

Con una imagen llamativa, participó en otras series de éxito como 'Mi bella genio', 'Here Comes The Brides' y 'Viaje a las estrellas'. Su debut cinematográfico fue en 1971 en la película 'Johnny Got His Gun', pero su gran oportunidad llegó en 1975 con 'Starsky y Hutch', producida por Aaron Spelling.

En esta serie, interpretó a uno de los detectives más carismáticos, junto a su colega Paul Michael Glaser, y se ganó el corazón del público con su combinación de acción y personajes atractivos.

A pesar del éxito, Soul enfrentó desafíos, incluyendo la reluctancia de Glaser para continuar con la serie, lo que llevó a su final en la cuarta temporada. Sin embargo, el actor mantuvo una excelente relación con su colega, evidenciada por su participación en la película de 'Starsky y Hutch' de 2004, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Owen Wilson y Ben Stiller.



Además de su carrera actoral, Soul siguió su sueño de ser cantante, editando cinco discos y alcanzando éxito con la balada 'Don’t Give Up On Us' en 1976. Reflexionando sobre su vida, el actor una vez comentó que nadie enseña a ser padre, esposo o estrella, y que llegó a la actuación por casualidad.

“Nadie te enseña a ser padre. Nadie te enseña a ser marido. Nadie te enseña cómo ser una estrella. Tienes que aprender a trabajar con las herramientas que tienes”, dijo en algún momento.

En los años 90, Soul se mudó a Inglaterra para combinar actuación y música en el West End londinense, participando en varias producciones. Además, trabajó en televisión francesa y canadiense, y en 2004 se convirtió en ciudadano británico.



Padre de seis hijos, se casó cinco veces, siendo su última esposa Helen Snell, con quien contrajo matrimonio en 2010. Su muerte representa la pérdida de un icono que dejó una huella indeleble en el mundo del entretenimiento.

