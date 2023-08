El perrito de nombre Balltze, más conocido en internet como 'Cheems' falleció el viernes 18 de agosto después de haber sido diagnosticado con cáncer unos meses atrás.



La mascota de raza Shiba Inu se hizo viral en el 2017, cuando su dueña compartió una graciosa foto del animal sentado, con una expresión que cautivó a internet.



"Pensé que tenía un shibainu, pero esto no es", escribió en aquella publicación, que convirtió a su 'Ball Ball' en un meme.

La triste noticia de su fallecimiento fue compartida por Kathy, la dueña de 'Cheems', quien adoptó al perro cuando este tenía apenas un año y le creó una cuenta en Instagram en el 2015. Allí compartía fotos que capturaban su estado de ánimo diario.



Su personalidad encantó al internet y su popularidad creció tanto que el meme voló de Hong Kong al resto del mundo.

Es por eso que internet está de luto este sábado 19 de agosto, pues Kathy compartió una publicación revelando que 'Ball Ball', como le decía, se "durmió" el viernes por la mañana durante su última operación de toracocentesis.



"No estés triste, por favor recuerda la alegría que Balltze trajo al mundo. Un Shiba Inu con una cara redonda y sonriente que nos conecta a ti y a mí, ha ayudado a mucha gente durante la pandemia y ha traído mucha alegría a muchos de ustedes, pero ahora su misión ha terminado", escribió su dueña en el conmovedor mensaje que publicó en la cuenta de Instagram.



"Creo que está corriendo libremente por el cielo y comiendo delicioso con sus nuevos amigos. Siempre estará en mi corazón. Espero que pueda seguir dando alegrías a todo el mundo en línea, es mi única y humilde petición", afirmó.

"Todos ustedes han sido muy generosos y serviciales, y estoy realmente agradecida a todos ustedes, su amor y apoyo a 'Ball Ball' es tan incondicional y he encontrado que es el amor más puro del mundo, tener 'Ball Ball' en mi vida es lo mejor que me ha pasado", afirmó.



Sobre las donaciones y el dinero que habían recibido para pagar sus facturas médicas, su familia lo donará a organizaciones benéficas locales de animales, según contó Kathy en el 'post' que ya tiene más de once mil comentarios.

"Todo México te ama 'Cheems', sentimos tu pérdida", "Todos echaremos mucho de menos al guapo y dulce BallBall. Gracias por compartirlo con el mundo y por alegrar a tanta gente. Enviando amor y abrazos a tu familia. Descansa en paz ángel", "Conocí a esta leyenda gracias a la moda de los memes. Es duro enterarse de su fallecimiento unos años después. Ayudó a mucha gente a superar el año 2020. Su tendencia meme vivirá para honrar su vida y la alegría que dio a todos a través de estos memes. Duerme bien rey, te echaremos de menos", se lee entre los comentarios que han dejado los usuarios de redes sociales en Instagram.

