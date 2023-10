Murió Carla Bley, inquieta compositora y pianista del jazz contemporáneo

La destacada pianista, compositora y orquestadora Carla Bley falleció en el poblado de Willow, cercano a Woodstock, Nueva York, a la edad de 87 años. Su compañero musical y de vida, el bajista Steve Swallow, confirmó que la causa de su partida fue el agravamiento del cáncer cerebral que padecía.



Carla Bley era conocida por su influencia en la música popular con raíces en el jazz. Su obra ha sido considerada vanguardista, aunque no se adscribía a corrientes musicales convencionales de innovación, en cambio, se guiaba por sus propias inquietudes.



Su enfoque compositivo era versátil y abarcaba desde formas amigables para audiencias menos exigentes hasta exploraciones en la estética 'free' y el uso de tecnologías de sonido emergentes en las décadas de los setenta y ochenta.



Amy C. Beal, autora de una biografía sobre Bley en 2011, describió su trabajo como “vernácula pero sofisticada, atractiva pero críptica, alegre y triste, sencilla y seria al mismo tiempo”,



El legado de Carla Bley

Carla Bley nació como Carla Borg en Oakland, California, el 11 de mayo de 1936, y a los 15 años dejó su hogar para buscar su destino musical, actuando en bares de la costa oeste de Estados Unidos. Su vida cambió cuando se mudó a Nueva York y conoció a Paul Bley, con quien se casó en 1957 y adoptó su apellido artístico.



Carla compuso música tanto para su esposo como para otros destacados músicos como Jimmy Giuffre, George Russell y Art Farmer.



En 1965, fundó la Jazz Composer's Orchestra junto a Michael Mantler, lo que le permitió viajar por Europa y expandir su influencia musical. Colaboró con músicos como Peter Brötzmann, Mantler y Steve Lacy. Uno de sus trabajos más destacados fue 'Escalator Over the Hill', en colaboración con Charlie Haden y la Liberation Music Orchestra, el cual fue aclamado por la crítica en 1973 y ganó el Grand Prix du Disque, el prestigioso premio musical de Francia.

A lo largo de los años setenta y ochenta, desarrolló proyectos con la Vienna Art Orchestra, el pianista Larry Willis, el contrabajista Steve Swallow y Jack Bruce, para quien compuso la mini-ópera 'Under the Volcano'. Además, colaboró con músicos como el argentino Gato Barbieri, demostrando su versatilidad musical.



A pesar de los desafíos de salud que enfrentó en los últimos años, Carla Bley continuó creando música y publicó su último álbum, 'Life Goes On'. Si bien su título suena optimista, para Bley, hacer música era una parte esencial de su vida y su legado perdurará en la historia del género.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.