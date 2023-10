Murió Burt Young, ‘Paulie’, el inolvidable mejor amigo de 'Rocky' de Sylvester Stallone

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Burt Young, uno de los icónicos actores de la saga de películas 'Rocky' y quien acompañó a Sylvester Stallone durante toda la producción.



La noticia fue confirmada por su hija Morea Steingieser, quien en declaraciones a The New York Times dijo que el actor había fallecido el pasado 8 de octubre y no reveló detalles de su desceso.



(Además: La dura despedida de Sylvester Stallone a su amigo Burt Young, de Rocky, tras su muerte).



“Burt era un actor de tremendo alcance emocional. Podría hacerte llorar y asustarte hasta la muerte”, resumió Bensky, en el comunicado en el que confirmó su deceso y que fue publicado por People.



Burt Young fue un actor nominado al Oscar por su interpretación de Paulie, el mejor amigo, asistente y cuñado de Rocky Valdés. Luego de finalizar la saga tuvo papeles en 'Chinatown', 'Once Upon a Time in America' y 'The Sopranos'.



(Siga leyendo: 'Les voy a mostrar el resultado': Mara Cifuentes se realizará una 'feminización facial').

La primera aparición de 'Paulie' fue en 'Rocky' en 1976, era un empacador de carne mal hablado que compartía departamento con su hermana Adrian en Filadelfia. El personaje de Burt Young le ofrece a su hermana una noche de acción y una cita con su amigo Rocky Balboa, pero esta se niega.



'Rocky' fue nominada a 10 premios Oscar, incluido el de mejor actor de reparto para Young. Ganó tres, incluida la de mejor película. La joven y coprotagonista Burgess Meredith, que también estaba nominada.



(Además: Brayan Galindo de 'Los Escachaítos' recibió amenazas de muerte; habría dejado las redes).

Tras el final de la saga Burt Young dio un mensaje de despedida: “Fue un gran viaje y me acercó a la audiencia de una manera excelente”, dijo Young en una entrevista de 2020 con la revista Celebrity Parents.

El mensaje de Sylvester Stallone a Burt Young

El actor y director estadounidense Sylvester Stallone compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales después de recibir la triste noticia del fallecimiento de su colega Gerald Tommaso DeLouise, conocido artísticamente como Burt Young. "A mi querido amigo, Burt Young, fuiste un hombre y artista increíble, el mundo te echará mucho de menos... Descanse en paz".

Young tenía otras pasiones: escribió varios guiones televisivos y también se dedicaba a la pintura, un arte que comenzó a dominar en su infancia y que lo llevó, también, a ganar varios premios. Además de su hija, al actor lo sobreviven su nieto y un hermano. Su esposa, Gloria, murió en 1974.

Más noticias:

Tildan de ‘grosera’ a Amparo Grisales por fuerte comentario a cantante de ‘Yo Me Llamo’

Estas son las lujosas mansiones que tiene Shakira en diferentes países del mundo

Padre 'Chucho' lanza advertencia tras peregrinación a Israel: 'Están trayendo muerte'