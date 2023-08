A los 57 años, falleció Bryan Randall, novio de Sandra Bullock tras padecer una penosa enfermedad.



Randall quien era fotógrafo de profesión, llevaba una relación con la actriz estadounidense desde hace aproximadamente ocho años.

El deceso se dio el pasado 5 de agosto, sin embargo, la familia de Randall dio a conocer la noticia mediante un comunicado dos días después, aseguró la revista People.



"Con gran tristeza compartimos que el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra la ELA (Esclerosis lateral amiotrófica). Bryan decidió desde el principio mantener en privado su batalla y nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido", confirmó el comunicado.



♬ original sound - Access Hollywood @accesshollywood Sandra Bullock is mourning the loss of “the love of [her] life,” Bryan Randall, who lost his battle with ALS at just 57. In 2021, the Oscar winner spoke to the ladies of #RedTableTalk

"Estamos inmensamente agradecidos con los médicos que estuvieron con nosotros y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra. En este momento pedimos privacidad para llorar y hacer frente a la imposibilidad de despedirnos de Bryan", finaliza el texto.



Randall falleció a causa de la enfermedad ELA -Esclerosis lateral amiotrófica- que, de acuerdo con la Clínica Mayo, consiste en una afectación del sistema nervioso que "afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal".



Esta enfermedad, según el portal hace perder el control de muscular, ya que al desgastarse las células nerviosas, estas pierden la capacidad de enviar estímulos a los músculos y empeora con el pasar del tiempo.



Así mismo, la ELA también es conocida como enfermedad de Lou Gehrig, por el jugador de béisbol al que se le diagnosticó esta enfermedad.



A pesar de diversos estudios médicos, aún no se conoce la causa exacta de esta enfermedad, pero sí fue posible detectar que en algunos casos podría ser hereditaria.



En cuanto a los primeros síntomas que presentan quienes padecen ELA, según el portal médico, son espasmos y debilidad muscular en un brazo o pierna, así como también dificultad en el habla y al momento de tragar.

Randall y Bullock se conocieron durante una sesión de fotos que la actriz quiso hacerle a su hijo Louis. Randall fue el responsable de retratar al pequeño y desde ese momento surgió la relación amorosa, según 'El Español'.



La actriz, durante una entrevista al magazín televisivo, Red Table Talk, manifestó sentir gran admiración por el fotógrafo y se sintió contenta de tener una familia conformada por la pareja y sus dos hermosos hijos.



"Es el ejemplo que me gustaría que mis hijos tuvieran. Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos formas diferentes de ver las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él y él no siempre está de acuerdo conmigo, pero es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con él", manifestó en el momento.

La película que avergüenza a Sandra Bullock: ‘Desearía no haberla hecho’

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

