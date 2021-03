El 'muñeco diabólico' que es tendencia en TikTok

Como si fuera una escena de una película de terror, un espeluznante muñeco parece tener vida propia y hasta una ‘maldición’. No es menos aterradora la historia que hay detrás, pues medios mexicanos aseguran que las imágenes fueron grabadas mientras un hombre visitaba la tumba de uno de sus seres queridos en un cementerio y fue allí donde se topó con el curioso muñeco.

De por sí era extraño encontrar el juguete en un lugar como ese, pero al acercarse se percató de que los ojos se movían por sí solos y los seguían donde fuera que se moviera, tal como quedó registrado en el video que grabó el hombre con su celular.

Desde todos los ángulos el muñeco parece estarlo observando, una escena bastante estremecedora, razón por la cual los internautas no se han tardado en bautizarlo como el ‘muñeco diabólico’.(Le sugerimos leer: Los artistas colombianos que están nominados a los Latin AMAs)



La apariencia del particular juguete no es menos espeluznante, pues tiene una sonrisa forzada, entradas prolongadas en el cabello y los ojos muy ‘saltones’, parece un niño de verdad.



Otra de las características que ha llamado la atención de los espectadores es la vestimenta, pues lleva un conjunto completamente blanco, con camisa y moño, un traje bastante ‘formal’. Esto ha llamado la atención porque esta ‘pinta’ se le atribuye a los niños que van a ser bautizados en la religión católica. (De su interés: Las muñecas con síndrome de Down que están conquistando el mundo)



El vídeo le ha dado la vuelta al mundo y ha logrado viralizarse a través de TikTok. Sin embargo, el vídeo no es nuevo, fue compartido en 2019, pero con su llegada a la plataforma china, con tan solo días de su publicación, alcanza más de 1.7 millones de reproducciones. (Lea también: ‘Soy colombiano’, Anthony Hopkins mientras hacía 'pasos prohibidos’ )

Vea el vídeo aquí

Muñeco diabólico El video fue grabado por un hombre que visitaba un cementerio y hoy vuelve a ser viral a través de TikTok. El video sigue aterrorizando a los jóvenes de la red social china TikTok.

