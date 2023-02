La película de terror Chucky fue una de las producciones más populares de los años 90. Algunas personas son fanáticos de este filme y han comprado objetos relacionados con el muñeco diabólico. En TikTok, un joven mostró que como regalo de navidad recibió un muñeco ‘Buen Chico’ y al poco tiempo se dio cuenta que algo no estaba bien con él.

El usuario de TikTok, Iván Kretch, compartió un corto video explicando la terrorífica situación, pues resulta que su muñeco funciona sin baterías. El joven empezó la grabación mostrando cuando lo recibió en navidad.



En ese momento, emocionado lo destapó y lo puso a prueba ya que el muñeco reaccionaba con la voz. Así que le preguntó: “¿Cómo te llamas?” y le contestó: “Hola soy Chucky y soy tu amigo por siempre”.



Hasta este punto todo iba bien y el joven no sospechaba que algo raro le pasará a su juguete. Sin embargo, su madre empezó a notar que el muñeco se movía de posición solo.



“Mi mamá me había comentado que cuando yo me iba, ella entraba a mi habitación y encontraba el muñeco boca abajo a un costado de la cama y fueron en tres ocasiones y yo no lo creía”, escribió el joven en su video.

Asimismo, mostró los mensajes de WhatsApp que le enviaba: “Oye, ya vez que la vez pasada te dije que he encontrado a tu Chucky encima de la cama. Ya van dos veces y hoy igual entré a dejar la ropa limpia en el cuarto y dije ‘esta vez sí le voy a tomar foto pa' que me crea’ y mira”.



Luego de esta situación, Kretch revisó a Chucky y la caja en la que venía y se dio cuenta que las baterías todavía estaban en el empaque. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, el joven volvió hacerle una pregunta al muñeco y le contestó que lo extrañaba.



Este video ha acumulado más de 2 millones de reproducciones y los comentarios fueron desactivados, ya que algunos internautas les aterrorizaba la grabación. Asimismo, el joven ha publicado más videos en los que se evidencia como habla solo, sin nadie le pregunte nada y como a veces se mueven objetos alrededor.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

