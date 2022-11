El pasado 20 de noviembre se dio oficialmente el inicio del Mundial de Qatar 2022, en el que muchos hinchas han llegado desde diferentes partes para apoyar a su país. Aunque la cultura de Qatar es completamente diferente a la de otras partes del mundo, un grupo de argentinos pudo disfrutar de la amistad de un jeque, quien les realizó una llamativa fiesta.

Javier, Luciano, Ale y Lionel son un grupo de jóvenes provenientes de Buenos Aires, Argentina, quienes aguantaron largas horas de viaje para llegar a Doha y no perderse ninguno de los partidos de la selección albiceleste.



“Estábamos en un bar y una de las chicas recibe un mensaje de que a la noche estábamos invitados a una fiesta. Resulta ser que el que organizaba la fiesta era un jeque. Al principio dudamos, pensamos que nos estaban tomando del pelo. Dijimos ‘vamos, no tenemos nada que perder’. Nos dimos cuenta de que era verdad cuando llegamos y bajamos del Uber”, relató uno de los jóvenes al diario local ‘Infobae’.



(Puede ser de su interés: Patadas a la venta: revelan la verdadera primera pelea del Mundial de Qatar 2022).

El anfitrión de la fiesta se presentó como un jeque y aseguró ser fanático del equipo que lidera Lionel Messi y, para mostrar su admiración, organizó una gran fiesta para que sus invitados se sintieran a gusto. Aunque el grupo de 30 hinchas aceptó la asistencia, los jóvenes respetaron el contraste de culturas, evitando algún inconveniente.



“Tratamos de tener cuidado en absolutamente todo. Dudamos, también nos asustamos cuando vimos las espadas y las armas. Hacen como un baile, con espadas, todo eso. Después nos mostraron y era todo falso, como de adorno”, aseguró uno de los invitados.

Las lujosidades de Doha

Según contó uno de los hinchas, en Doha todas las casas realmente son lujosas mansiones y cada una de ellas cuenta con un salón de fiesta, ya que, dado lo que contó el conductor de Uber que se encargó de llevar a los argentinos a la celebración, los jeques no permiten que nadie entre a sus hogares.



(No deje de leer: Colombiano 'se queja' por millonada que vale la cerveza en el Mundial de Qatar).

“Es porque en la cultura de ellos todos los invitados no pasan a la casa, porque es privado para la familia. Se quedan en el salón de adelante. Todas las casas, una al lado de la otra, mansiones que nunca habíamos visto en nuestra vida con un salón adelante, otra mansión”, describieron los argentinos.



El catarí invitó a otros treinta amigos de Doha para que conocieran a los anfitriones, fanáticos de Messi, al igual que él.



Si los hinchas ya estaban sorprendidos por las lujosidades de las que estaban rodeados, los terminó de sorprender la cercanía entre el organizador y el ‘10’ de la Selección Argentina. El jeque tenía varias fotos con Lionel Messi desde que él llegó al Barcelona, y les aseguró que es un profundo fanático de la ‘pulga’, como es conocido en el futbol.

Luego del festejo y haber compartido entre culturas, el jeque regresó a sus invitados en camionetas 4x4 para que llegaran cómodos a sus lugares de hospedaje.



“Como que no te aceptan un no. A la noche nos llevaron a nuestro hospedaje, tenían unas 4x4. Nos llevaron a todos. Un solo grupo se tuvo que ir en Uber porque no había más transporte y les pagó él. Cuando nos dejaron, nuestro hospedaje es muy grande y le decíamos, nos podés dejar acá. Y no, nos llevó hasta la puerta de la habitación”, concluyeron los argentinos.

Más noticias

Hombre cuenta cómo logró meterse a la rumba de Bad Bunny en Medellín

¿Quién es el hombre que apareció junto a Morgan Freeman?

Los Simpson no fallan: cuatro 'predicciones' acertadas ya en el Mundial de Qatar

Sin ‘Ricardo Jorge’, los divertidos comerciales de Davivienda para Qatar 2022

Mundial de Qatar: selecciones renuncian a brazalete LGTBI por temor a sanciones

Tendencias EL TIEMPO