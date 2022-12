Los argentinos están dichosos por el paso a la final del Mundial de Qatar de su selección de fútbol. Con un gol de Lionel Messi y otros dos de Julián Álvarez, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se sobrepuso a la Croacia de Luka Modrić.

Para muchos resulta la final soñada: Argentina se verá las caras con Francia. Leo Messi y Kylian Mbappe frente a frente. Los dos principales reclamos en cuanto a estrellas del firmamento futbolístico antes y durante la competición, quienes casualmente son compañeros en el París Saint Germain.



La ola de emoción que desató la victoria ante los croatas no ha cesado. Los argentinos han salido a las calles con camisetas, banderas y todo lo alusivo a su equipo como si fuera un día festivo. Para muchos, no importó la cotidianidad; solo había una cosa en mente: celebrar.

Festejo de Lionel Messi y Julián Álvarez tras su paso a la final. Foto: Juanjo Martín. Efe

Así lo hizo un conductor del sistema de transporte público de Argentina, quien, al enterarse de la luchas de sus coterráneos en Qatar, frenó el vehículo y se unió a un centenar de hinchas que abarrotaban las calles.



“Es el chofer que se bajó”, mencionó una mujer en un video que fue compartido en la red social TikTok y que ha obtenido miles de reproducciones. Ella, al igual que los demás pasajeros, vio atónita cómo el hombre saltaba en las calles.

“¿Y el chofer? En la pista de baile”, escribió un internauta para burlarse de la situación. Otros usuarios también lo apoyaron y justificaron que abandonara por un instante sus labores con tal de tener una ‘pausa activa’ para exaltar a Messi y todos los de la ‘albiceleste’.



“Qué lindo ver a todos unidos”, “si me echan, le pido perdón al jefe, le agradezco, pero todo es por Argentina y no me arrepiento”, “qué grande nuestra locura” y “se merece festejar” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la plataforma.

Argentina - Francia:¿cuándo será la final del Mundial de Qatar?



Argentina y Francia, que han eliminado en semifinales a Croacia (3-0) y Marruecos (2-0), respectivamente, disputarán una final inédita en la historia de la Copa del Mundo de fútbol.



Será la sexta final para Argentina, que se proclamó campeona en casa en 1978 y en México 1986 y la cuarta para Francia, ganadora también como local en 1998 y en la pasada edición de Rusia 2018. Ambas selecciones están empatadas con Uruguay con dos títulos, a dos de Alemania y de Italia, y a tres de la pentacampeona Brasil. Inglaterra y España, con uno, completan el palmarés del Mundial.

Francia derrotó a Marruecos, con lo cual pasó a la final del Mundial de Qatar. Foto: Ronald Wittek. Efe

El partido que dará el cierre al Mundial de Qatar será el domingo 18 de diciembre a las 10 a. m. (hora de Colombia).

