Santiago Sánchez Cogedor se robaba las portadas de los principales diarios del mundo el pasado 8 de enero de 2022, cuando anunció que se iba a ver a la selección española de fútbol en el próximo mundial que se llevará a cabo desde 20 de noviembre en Catar.



Sin embargo, la particularidad de su hazaña consistía en que iba a ir a tierras árabes tan solo usando sus pies, por lo que tendría que atravesar casi todo Europa y Asia caminando por más de 11 mil kilómetros, junto a un pequeño carruaje en donde lleva todos sus objetos personales, incluso, sus preciadas camisetas de la campeona del mundo en Sudáfrica 2010.



En los últimos días Sánchez se ha vuelto tendencia en los diferentes medios de comunicación y las redes sociales, debido a que se ha considerado por algunos de sus familiares y amigos como una persona desaparecida. Esto, luego de que lleve sin reportarse por más de 15 días ; su último paradero conocido con vida: la frontera entre Iraq e Irán.

“La última persona que habló con él es Coque, un amigo de confianza. El 2 de octubre Santiago le escribe un whatsapp y le dice ‘Esto está caliente, pero todo bien’. Me imagino que sería en referencia a las protestas de las mujeres iraníes contra el Gobierno. Pero ahí se corta el contacto”, comentó Miguel Bergado, conocido del caminante al diario ‘El Mundo’.



“Hablé con él por última vez el 1 de octubre. Me mandó su ubicación, y estaba en la zona del Kurdistán iraquí, a cinco kilómetros de la frontera de Irán”, agregó.



Según reportan algunos medios especializados, el español, de 40 años, se encuentra muy cerca de cumplir su objetivo de llegar al campeonato mundial, pues desde Irán, solo deberá tomar un barco que le permita pasar el Golfo Pérsico para llegar a las costas de Catar.



No obstante, la preocupación es notable entre los familiares y amigos de Sánchez, quienes están a la incertidumbre sobre su estado de salud.



“Lo cierto es que las malas noticias llegan demasiado rápido y de momento no ha llegado ninguna. Pero sus padres están muy mal, con mucha angustia. Quiero hacer un llamamiento a que todo el que pueda mover un contacto es bienvenido, con el poder de la prensa y los medios igual se dan más prisa”, agregó Bergado en un artículo del diario ‘ABC’.



La oficina de asuntos exteriores ya se puso en contacto con la embajada de España en Teherán para que empiece los operativos de búsqueda. Hasta el momento no se han encontrado vestigios de su ingreso o salida de Irán, por lo que se especula que pueda seguir en territorio pérsico.



