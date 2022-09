La cultura mundialista también se tomó la casa de los famosos. Así lo dio a conocer la actriz Aída Bossa, quien en sus historias en Instagram compartió el video de un jocoso momento que pasó con su marido, el también actor Julio César Herrera.

Por lo visto, a Herrera le entró la fiebre del mundial y está llenando el álbum con mucho juicio. En el clip, la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ le preguntó a su esposo a dónde iba mientras este salía de su casa. Él, con actitud sospechosa le respondió: “Voy a la barbería a cortarme el pelo y a arreglarme la barba”.



Ella parecía no estar convencida con la respuesta e insistió: “Ajá, muéstrame qué tienes ahí”, a lo que él le mostró un libro que llevaba en la mano. Pero, lo que en realidad captó la atención de la actriz fueron unas ‘monas’ para llenar el álbum.



“No, unas monitas que me sobraron”, fue la explicación que le dio su marido, tratando de quitarle importancia a la situación.



Tras su descubrimiento, Aída se mostró un poco molesta y le dijo de manera insistente: “¿Tú vas es a cambiar monitas? ¿O sea que la cita es a cambiar monitas? ¿Esa es la cita que tienes?”.



Y aunque el actor salió de la casa asegurando que sí iba a la barbería, explicó que llevaba las láminas “porque uno tiene que ir preparado”.



Julio enseña cómo se cambian las ‘monitas’

En otras historias más recientes, la actriz continuó mostrando qué era lo que hacía su marido para terminar de llenar el álbum. Incluso, el actor de ‘Yo soy Betty, la fea’, decidió explicarla a su esposa cómo se debían cambiar las monitas mientras él hacía un viaje.



“Necesito que me cambies estas monitas, una para Julián Arango y esta otra para un amigo que se llama Juan Forero”, es el favor que le pidió el actor a su mujer.



“Se cambia monita por monita. Si yo le entrego cinco y él me da quince, las otras diez monitas a 700 pesos cada lámina”, le explicó Julio a Aída. “En los sitios donde las venden, las vende a $ 1.000. Si te las quieren cambiar, ya es negociación tuya. Es que ya me quedan poquitas”, le continuó diciendo.



Finalmente, la actriz de ‘Leandro’, mostró una caja con todos los sobres vacíos. “Esta caja, que es donde venían las figuritas, esto está vacío, no tienen nada aquí. ¿Por qué no lo bota?”, se preguntó.



Como respuesta, mediante un audio, su esposo le terminó explicando que no debía botar los sobres porque “hay un concurso y uno tiene que enviar los sobres, para uno probar que está llenando el álbum (…) Ese es el juego del mundial, hace parte de la cultura del mundial”.

