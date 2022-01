Según los expertos, la demanda mundial de cobre aumenta, lo que lo convertirá en una de las materias primas indispensables dentro de unos años, siendo así el “metal del futuro”. Así lo vislumbra Alisher Usmánov, multimillonario ruso, de origen uzbeko, y uno de los empresarios más ricos de Rusia y Reino Unido.

Usmánov está en la lista de ‘Forbes’ en el puesto número 99 de los hombres más ricos del mundo en 2021, ha trabajado principalmente en los campos de las telecomunicaciones, inversiones y minería.



Mediante un artículo publicado en la web del Foro Económico Mundial de Davos, el 19 de enero, Usmánov, con gran experiencia en el campo, explicó las razones que harían que el cobre se convirtiera en “el nuevo oro”.



Usmánov señala que habrá “un sistema energético global más verde que dependerá de metales como el cobre” y que este metal “podría enfrentar un problema de suministro cortado en el futuro”.



(Más noticias: Revelan a cuánto asciende la millonaria fortuna de la reina Isabel II).



El ruso explica que, debido al papel del cobre en la industria de alta tecnología, los vehículos eléctricos, los sistemas de energía renovable, la economía baja en carbono y demás industrias, este metal sería “‘el nuevo oro’, ‘el nuevo petróleo’ o incluso ‘el metal del futuro’”.

Facebook Twitter Linkedin

Las minas de cobre existentes están alcanzando su capacidad máxima y casi no hay depósitos nuevos, según Usmánov. Foto: Istock

“La Agencia Internacional de Energía ha informado que el grafito, el cobre y el níquel dominarán la demanda de minerales para 2040”, señala el artículo.



También explica que la demanda, en la industria de tecnologías de energía limpia, del metal rojizo aumentará este año 2,7 veces con respecto a 2020.



“Bank of America estima que la tasa de crecimiento anual compuesto en el consumo de cobre solo a partir de las tecnologías necesarias para lograr el cero neto será del 3,6 % para 2030”, agrega Usmánov.



(Además: El porqué las mujeres no pueden ser sacerdotisas, según la Iglesia católica).



Teniendo en cuenta dichas cifras, mantener el suministro creciente de cobre puede ser un obstáculo, debido a que las minas de cobre existentes están alcanzando su capacidad máxima y casi no hay depósitos nuevos.



El desequilibrio ha llevado a picos en los precios y “lo más probable es que la demanda supere la oferta en los próximos años”, según palabras del millonario.

Facebook Twitter Linkedin

Usmánov también señala que hay que pasar a las energías más sustentables y dejar de lado el uso del carbón. Foto: EFE

Pero Usmánov propone ciertas medidas para prevenir un déficit mundial de cobre, entre las que están: invertir en proyectos de exploración, desarrollar tecnologías para aumentar la extracción y la productividad y expandir tecnologías de reciclaje de chatarra de cobre.



(Lea también: Lo que los piojos de momias revelan sobre poblaciones de hace 2.000 años).



En su artículo, el experto sostiene que el cobre resulta ser uno de los metales más sostenibles, por lo que desea reactivar el depósito de Udokán, “el tercer depósito de cobre sin explotar más grande del mundo y de Rusia”, debido a las duras condiciones climáticas.



El ruso también habla sobre sus intenciones de descarbonizar la economía global.



“En términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, nuestro principal desafío es reducir nuestra huella de carbono hacia la neutralidad climática a largo plazo”, concluyó Usmánov en su artículo.

Más noticias

Elon Musk: cinco consejos para que los jóvenes triunfen en la vida

Claves para ser millonario a pesar de no ganar una fortuna

Rehabilitaron 150 hectáreas de áreas verdes devastadas por minería en Cesar

‘La meta este año es la de formalizar 27.000 mineros’: Ministro de Minas

China construye una 'luna artificial' que empezará a funcionar pronto

Tendencias EL TIEMPO