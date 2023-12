Multimillonario explica por qué una casa más grande no nos hará felices: al contrario

Charlie Munger fue un multimillonario que era socio comercial de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, quien falleció a los 99 años el 28 de noviembre de 2023. A lo largo de su vida fue bastante exitoso y logró acumular un patrimonio neto que superaba los US$ 2.500 millones, sin embargo, nunca quiso construirse una gran mansión y vivió en la misma casa durante siete décadas.

“Todos nuestros amigos se volvían ricos y construían casas mejores y más grandes”, comentó en la última entrevista que tuvo con la CNBC antes de fallecer a los 99 años.



Para él, "una casa básica" tiene más utilidad, y señaló que una vivienda más grande podría ayudar a entretener a más personas, pero “es algo muy caro y no sirve de mucho”, comentó.



Otro de los inconvenientes de tener una megamansión es que esto podría malcriar a sus hijos. "Una exhibición de riqueza tan ostentosa podría malcriar a sus hijos y animarlos a vivir grandiosamente". Vale la pena mencionar que el multimillonario tuvo nueve hijos en dos matrimonios. Incluyendo dos hijastros y un hijo que murió de leucemia cuando tenía 9 años.

″(Buffett y yo) consideramos casas mejores y más grandes”, sin embargo, “Tuve una gran cantidad de hijos, por lo que era incluso justificable. Y aun así decidí no vivir una vida en la que me pareciera al duque de Westchester o algo así. Iba a evitarlo. Lo hice a propósito… No pensé que una mansión fuera buena para los niños”.



Durante la entrevista, Munger aludió que él y Buffett vivieron de una forma similar, pues su socio, de 93 años, compró su casa en Omaha, Nebraska, por 31,500 dólares en 1958, y ha vivido allí desde ese entonces.



Munger solía predicar sobre los beneficios de vivir una vida modesta y daba consejos como "no tengas mucha envidia" y "no malgastes tus ingresos". Incluso, en una entrevista comentó que él creía que su éxito y longevidad se debían a su sentido de precaución y habilidad de "evitar todas las formas comunes de fallar".



Asimismo, afirmó que evitaba la locura, pues esta es muy común de ver en personas con mucho dinero y es una de las maneras más fáciles de fracasar.

