Mula, cebrasno y pumapardo: la razón por la que los animales híbridos son estériles

Aunque no sea muy común, hay algunas animales que se pueden aparear sin la necesidad de pertenecer a la misma especie. Tal es el caso de la mula, que es la combinación más frecuente entre un burro y una yegua, el cebrasno con una cebra y un asno, o el pumardo, un cruce entre el puma y el leopardo.



Como estos ejemplos, hay otros miembros del reino animal que también pueden tener un acercamiento y procrear una nueva categoría distinta. Todos ellos son denominados dentro del mismo como seres híbridos, que a pesar de sus diferencias entre especies, todos tienen una característica similar, su esterilidad.

#parati #fypシ #animalesfantasticos ♬ sonido original - AnimalParkec @animalparkec IMPORTANTE ‼️. Sabías que este cruce es posible ya que los caballos, asnos y cebras pertenecen a la familia de los Équidos, sin embargo en este punto ya no pueden reproducirse. Al tratarse de un cruce de animal domestico y salvaje es muy importante que lleve una dieta que incluya alimento verde y @Balanceados BiOmentos , aportando los nutrientes necesarios para que puedan vivir en normalidad. #animalparkbaños

Esto significa que las especies, producto de aquellos cruces, no pueden tener crías, debido a incompatibilidades biológicas básicas. Sin embargo, estos suelen ser mucho más escasos que los animales mestizos o ‘criollos’, los cuales son el resultado del cruce entre dos razas de la misma especie.



De acuerdo con 'The Harvard Gazette', el portal de noticias oficial de la universidad norteamericana, las diferencias sexuales en la fertilidad siguen un patrón conocido como 'Regla de Haldane', que establece que los híbridos se ven más afectados cuando heredan dos cromosomas sexuales diferentes.

La regla afirma que "cuando en la descendencia de dos especies animales diferentes, uno de los dos sexos no aparece, es raro o es estéril, este es siempre el sexo heterocigótico (heterogamético)".



Esto se refiere al sexo que tiene dos cromosomas sexuales diferentes, por ejemplo, XY en machos, ZW en aves. El otro sexo, llamado homogamético, tiene dos cromosomas sexuales idénticos como XX en las hembras, de acuerdo con el material informativo del 'Curso de Evolución de la Facultad de Ciencias' de la Universidad de la República de Uruguay.



En los mamíferos, los machos tienen cromosomas sexuales XY, por lo que los “ligres” y “tigones” (crías entre tigres y leones) machos son estériles, mientras que las hembras, que tienen dos cromosomas X, tienden a ser más fértiles



Un caso en el que esto se puede evidenciar es en los “ligres” y “tigones”, crías entre tigres y leones, allí los mamíferos machos tienen cromosomas sexuales XY, que los hace estériles, mientras que las hembras, que tienen dos cromosomas X, tienden a ser más fértiles, de acuerdo con la ley.

Apollo es el ligre de 5 años de edad y habita en el Myrtle Beach Safari, una de las instalaciones privadas de vida silvestre más importantes del mundo. Pesa 340 kg y por su impresionante tamaño, ha sido comparado con los tigres prehistóricos conocidos como dientes de sable. pic.twitter.com/eaHrPMcLCG — Revista Especiales (@revespeciales) June 22, 2019

Sin embargo, hay algunos híbridos que sorprendentemente pueden ser la excepción a la regla y ser fértiles, pero esto aún es tema de estudio, ya que hasta ahora algunos académicos han comprobado que la esterilidad híbrida puede ser como la altura en los humanos: poligénica o que involucra múltiples genes.



Así lo confirmó un nuevo estudio en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', que analiza el "porqué" de la regla de Haldane, utilizando la genética de las mariposas como guía.



El autor Tianzhu Xiong, investigador de biología y la genética en la Universidad de Cornell, ha demostrado que lo que importa durante la reproducción es la fracción del cromosoma Z, en el caso de las mariposas, no si tiene un problema particular en una región del cromosoma.



En conclusión, el "equilibrio entre el cromosoma Z y el resto de cromosomas se altera cuando el primero se hereda de una sola especie, como en los híbridos femeninos ZW. El cromosoma W, característico de las mariposas hembra, porta muy pocos genes y no está involucrado", por ello habría un cambio en el fenotipo, según el medio de Harvard.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

