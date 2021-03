Las mujeres trans que han brillado en la TV y el cine colombiano

La protección de los derechos de las personas transgénero es una lucha que se libra, incansablemente, desde muchos ámbitos de la sociedad.

El hecho de que cada vez haya más hombres y mujeres trans que asumen su identidad de manera libre y pública, contribuye a dar un mensaje de respeto y aceptación hacia su comunidad.



Una de las esferas en las que la comunidad trans ha podido expresarse y comenzar a ‘abrirse camino’ es el entretenimiento. Por eso, le contamos los casos de éxito de algunas mujeres trans que han brillado en el cine y la televisión de Colombia.

Isabella Santiago

Isabella es una actriz venezolana, cuyo nombre ha resonado en los medios durante los últimos días, pues protagonizará una nueva producción.



Se trata de la telenovela ‘Lala's Spa’, del ‘Canal RCN’, que se estrena el 6 de abril y tendrá un tono humorístico.



Seguramente muchos también la recuerden por su participación en ‘Nadie me quita lo bailao’ (2018), la historia del creador de Zumba.



Hace unos años, la actriz fue entrevistada por EL TIEMPO y contó cómo fue su niñez, antes de aceptar su identidad.



“Se supone que yo era un niño al que debían gustarle las niñas, y eso no pasaba, y a eso súmale que las maestras llamaban a mi mamá a decirle que yo tenía algo raro porque no daba puños ni me la pasaba brincando y corriendo como los otros niños, sino que era tranquila y andaba con las niñas”, declaró en ese momento.

Juana Jiménez

Del lado del séptimo arte está Juana Jiménez, actriz y directora nacida en Cali, quien es considerada un referente del cine europeo.



En 2020, con su película ‘Harmonie: la reina de la noche’, ganó los premios a Mejor película en el International New York Film Festival y Mejor edición de Cine en el Barcelona Planet Film Festival.

Linda Yepes

Esta mujer caribeña es administradora de empresas, presentadora y tiene su propia peluquería.



En dos oportunidades fue Reina del Carnaval y se ha desempeñado como presentadora en ‘Telecaribe’, donde alcanzó la fama en la sección de entretenimiento y con el programa de opinión ‘Versión libre’.



La señorita María

Señorita María Señorita María. Aquí puede ver el tráiler del documental.

María Luisa Fuentes protagonizó el documental ‘Señorita María’, la falda de la montaña’ (2017), dirigido por el colombiano Rubén Mendoza.



En él, se narra su historia. Es oriunda de Boavita, Boyacá, y en ese momento había pasado toda su vida en el campo, como si se escondiera de la sociedad.



“Hay veces que me pongo pantalón por necesidad, pero yo lo odio. Mi vestuario es una alegría para mí”, menciona María en el documental.

Endry Cardeño

Endry Cardeño es, tal vez, la representante más conocida de la comunidad trans en Colombia, pues ha tenido una larga carrera actoral que le ha permitido cosechar muchos éxitos. Entre ellos, el Premio Tvynovelas por su papel antagónico en ‘Fugitivos’ (2014).



La cucuteña participó en ‘Los Reyes’, telenovela del ‘Canal RCN’ que estuvo al aire en el 2005 y, desde entonces, ha sido retransmitida en varias ocasiones.



También estuvo en ‘Chepe Fortuna’ (2010), ‘Casa de reinas’ (2012) y ‘La esquina del diablo’ (2015), además de ser parte de dos películas: ‘Muertos de susto’ (2007) y ‘Cheila, una casa pa´maita’ (2010).



Recientemente, se confirmó su participación como parte del elenco de la competencia de cocina ‘MasterChef Celebrity’, en su versión colombiana.

Mara Cifuentes

Mara es una modelo paisa, quien se hizo conocida a nivel nacional gracias a ‘La agencia’, un reality show que buscó a modelos de todo el país para lanzar su carrera profesional.



Su participación en el programa fue satisfactoria y, una vez salió de él, consiguió ser representada por dos importantes agencias en Colombia y en el exterior.

Bella Castiblanco

También gracias a ‘La agencia’, se hizo famosa Bella Castiblanco.



Cuando participó en el programa se identificaba como modelo andrógino y su nombre era Dave. Pero tras su salida y gracias al apoyo de Mara, de quien se volvió muy amiga, hizo su proceso de transformación.



Danna Sultana

La modelo y actriz colombiana se dio a conocer después de aparecer en ‘Colombia tiene talento’, una producción del ‘Canal RCN’.



Antes de eso, había sido extra en un episodio de ‘Aquí no hay quien viva’ (2008), serie en la que interpretó a una trabajadora sexual que participó de una protesta.



Danna actualmente tiene una relación con Esteban Landrau, quien también es trans. En julio de 2020, la pareja compartió con sus seguidores el nacimiento de su primer bebé.

