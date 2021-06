Mujeres trans podrán participar en Miss Universo Colombia

No haber estado casada, no tener hijos, tener entre 18 y 28 años, buen manejo del idioma inglés, así como tener una estatura de mínimo 1,70m, son algunos de los requisitos que establece Miss Universe Colombia para poder participar del tradicional concurso y representar al país en el reinado internacional, donde la belleza colombiana se ha destacado en las últimas ediciones del certamen.

Sumado a una larga lista de requisitos, uno de ellos, tradicionalmente, especificaba en su nemeral 13 que las concursantes debían “ser mujeres y no haber cambiado de sexo”, excluyendo de manera taxativa a las mujeres transgénero.



Tan solo el año pasado, cuando se celebró el popular concurso en la ciudad de Barranquilla bajo esta franquicia de Miss Universo, no estaba permitido que las mujeres trans participaran debido a la aclaración del mencionado numeral estipulado en el reglamento.



No obstante, Natalie Ackermann, presidente de Miss Universe Colombia, aseguró que en este momento la organización está en una transición entre el antiguo reglamento y uno nuevo, dejando ver una flexibilización en uno de los requisitos más controversiales.



"Vamos a respetar parte de la tradición y vamos a hacer una transición hacia unos nuevos reglamentos donde de manera paulatina, terminaremos ya con el mismo reglamento de Miss Universe Internacional. Miss Universe Colombia no se cierra la posibilidad de incluir mujeres transgénero en un futuro” dijo en un comunicado en la página oficial de Miss Universe Colombia.



Adicional al anuncio, en entrevista con la revista ‘Vea’, Ackerman aclaró esta afirmación al decir que las mujeres transexuales podrán participar del concurso de este año “siempre y cuando sean reconocidas legal y médicamente. En otras palabras, que tengan pasaporte y cédula donde diga que son mujeres y estén operadas", refiriéndose con esto último a la cirugía de cambio se sexo.



Este anuncio de la inclusión de las mujeres trans en el concurso para elegir a la mujer más hermosa del país fue aplaudido por la comunidad LGBTIQA+, pues desde hace varios años pedían ser tenidas en cuenta para espacios como el reinado nacional de belleza.



El certamen nacional que elegirá a la próxima representante de Colombia para el reinado internacional se realizará en diciembre de este año. En este sentido, las inscripciones para la competencia correspondiente se cierran el próximo 25 de junio y se podrán realizar sin costo alguno a través de la página web oficial de Miss Universe Colombia. Laura Olascuaga, actual ganadora, le hizo una invitación a todas aquellas que deseen participar.



Tendencias EL TIEMPO