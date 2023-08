Por medio de las redes sociales se ha viralizado un video en el que se ve a dos mujeres peleando, aparentemente, por un hombre. Según lo reportó 'El meridiano' de Córdoba los ciudadanos se alertaron al escuchar a las dos mujeres gritando.



La pelea abría ocurrido en el Mogambo de Montería y llamó la atención de los ciudadanos quienes comenzaron a grabar la bochornosa situación.



(Además: 'Quería darme besos': actriz expuso que Juan Pablo Raba la acosó durante grabación).

En las imágenes se observa a dos mujeres, una vestida de blanco y a otra de prendas oscuras tomadas del cabello, mientras las personas a su alrededor las alientan a continuar la pelea las mujeres se dan varios puños sin que nadie intervenga la situación.



(Siga leyendo: '¿Mi papá o mi papá secreto?': niña delata infidelidad de su mamá por $20.000).

De acuerdo con el diario 'Chica Noticias' estas mujeres estarían peleando por un amor prohibido, aunque esto no se pudo confirmar por otra fuente, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar.



“Yo me imagino ese hombre por el que se están peleando”, “ay, mujeres, nos falta mucho”, “la infección es grande”, “yo como ese man anexo este video a mi hoja de vida” y “ya me imagino la joya que se pelean”, fueron algunas de las principales reacciones el videoclip.



(Además: Mujer pilla a su novio infiel al descubrirle en el Apple Watch 'cardio a las 2:00 a.m.').

Mujer usa la Inteligencia Artificial a su favor con este truco para atrapar infieles



Utilizando un software de clonación de voz llamado ElevenLabs, Mia logró replicar la voz de Billy y llevar a cabo una llamada telefónica con uno de los amigos de su pareja. En la grabación, el amigo de Billy aparentemente confirmó las sospechas de Mia: que Billy había besado a otra persona la noche anterior.



El video rápidamente se convirtió en un fenómeno viral, acumulando 2.7 millones de visitas y generando comentarios en los que se elogiaba la astucia y el ingenio de Mia para atrapar a los infieles utilizando la inteligencia artificial como aliada. Sin embargo, lo que parecía una travesura ingeniosa tenía un giro sorprendente.



(Además: Video: pillan a infieles entrando a motel de Cartagena y hubo pelea; Policía intervino).

Mia Dio reveló en una entrevista con NeedToKnow.co.uk que el video fue en realidad una broma planificada con su novio y su amigo. El experimento fue diseñado para explorar los límites de la inteligencia artificial y cómo esta puede influir en nuestras relaciones y percepciones. "Nos sorprendió la cantidad de personas que creyeron que esto sucedió", admitió Mia con una sonrisa.

Más noticias:

Video: descubrió infidelidad de su pareja gracias a un comentario en TikTok

Video: mujer encontró la moto de su esposo afuera de motel y la destruyó a martillazos

En video: mujeres se pelean en plena vía al descubrir supuesta infidelidad