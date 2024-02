Mujeres que aparecen en video de 1900 hablando por celular: nadie ha podido explicarlo

¿Viajeras en el tiempo? Uno de los misterios sin resolver es el de dos mujeres -grabadas en diferentes años- que parecen hablar por un teléfono móvil, un dispositivo inventado años después. El registro data de 1928 y 1938 y, al día de hoy, nadie ha podido darle una explicación.

¿Celulares a principios de 1900?

Los videos se convirtieron en un tema intrigante para las personas de la actualidad. Muchos no entendieron cómo en esa época había registro de estos dispositivos móviles.



Todo el misterio inició con un video de 1928 que mostró a una mujer que caminaba naturalmente por las calles. Lo inusual era el objeto que sostenía a la altura de sus oídos: un teléfono.

El cineasta analizó el fragmento. Foto: Captura tomada de YouTube.

Esta escena la descubrió el cineasta irlandés George Clarke, quien revisó detalladamente el material extra de la cinta de Charles Chaplin 'El circo'.

Según 'BBC', Clarke encontró el particular registro en una caja que contenía varios DVD y comenzó a mirar uno de estos que perteneció al estreno de la cinta que se llevó a cabo en el Teatro Chino de Hollywood.



"Cuando me recosté para verlo, me di cuenta de que en los primeros 30 segundos había una señora paseando con la mano en la oreja, lo que parecía bastante familiar en la sociedad actual", describió en su canal de YouTube.

El hombre miró el 'clip' varias veces, lo acercó, lo ralentizó y consiguió que varias personas lo comprobaran. "Todas las personas que lo vieron tuvieron la misma reacción: parecía como si estuviera hablando por un teléfono móvil".

Sin embargo, el cineasta compartió que, hasta el día de hoy, nadie ha podido darle una explicación y aseguró que "no cree que alguien vaya a descubrirlo nunca". Por el momento, lo definió como "un viaje en el tiempo". Esto en relación con su afición por la ciencia ficción.

La historia se repite en 1938

Otro registro inusual se captó en 1938, cuando una mujer fue grabada a la salida de una fábrica de Dupont en Leomister, Massachusetts. Ella caminaba junto a una de sus compañeras, -algo que parecía muy normal-. No obstante, la atención se centró en sus manos, las cuales llevaban lo que parecía ser un teléfono.

La mujer camina mientras habla con lo que parece ser un celular. Después, lo dobla y lo guarda. Foto: Captura tomada de YouTube.

Según medios internacionales, la escena fue real y no se trató de ninguna película ni comercial.



Además, se observó en el metraje que la mujer, cuando descubrió que era grabada, ocultó rápidamente el aparato. Un 'youtuber' aseguró que era un teléfono móvil y que estos habían sido desarrollados mucho tiempo antes de lo que la sociedad pensó.



"La señora que ven es mi abuela, Gertrude Jones. Ella tenía 17 años y cuando le pregunte sobre el video lo recordó. Dupont tenía una sección de comunicaciones telefónicas en su fábrica", detalló el usuario identificado como Planetcheck.

Compartió que "recibió ese teléfono inalámbrico" para probarlo durante una semana. Tras esto, los críticos de YouTube expresaron que por qué la empresa le había dado tan poca importancia a un descubrimiento como este.

Planetcheck respondió: "Tal vez decidieron que era demasiado avanzado para la gente y abandonaron la idea. Nacen ideas, se fabrican prototipos y, a veces, como este teléfono, se olvidan hasta que alguien descubre una película perdida sobre el primer dispositivo y todo mundo se maravilla".

Al día de hoy, no se tiene certeza si las declaraciones del creador de contenido son ciertas y, mientras unos creen que se trata de un "viaja en el tiempo", otros aseguran que "solo fue una interpretación errónea".

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO