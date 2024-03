Mujeres necesitan mitad del ejercicio que los hombres para ganar masa muscular y salud

Es bien sabido que el ejercitarse diariamente, sea desde casa, en un gimnasio o haciendo actividades cotidianas como caminar, es una alternativa para tener una buena salud y proteger el cuerpo de varias afectaciones que vienen con el sedentarismo.

Es por ello, que muchas mujeres y hombres han decidido sacar un momento de su día para hacer algún tipo de actividad física, para mantenerse, bajar de peso o aumentar su masa muscular.

Un nuevo estudio sugiere que las mujeres que se ejercitan en menor medida que lo que deben hacerlo los hombres, pueden obtener mayores beneficios en cuanto a la longevidad.

De acuerdo con la investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology, las mujeres pueden llegar a ser más longevas ejercitándose la mitad del tiempo que lo haría el género masculino.

Lo recomendado es que los hombres se ejerciten unos 300 minutos a la semana, realizando actividades desde moderadas a más exigentes, obteniendo un riesgo de mortalidad del 18 porcentaje menor que el de hombres inactivos.

En cuanto a las mujeres, el tiempo que se recomienda permanecer activas es de 140 minutos a la semana, sin embargo, para obtener mayor longevidad, si deciden ejercitarse 300 minutos a la semana, podrían alcanzar hasta 24 por ciento de reducción de mortalidad.

Este estudio se realizó en Estados Unidos, país en el que solo la cuarta parte de los adultos emplean una poca cantidad de tiempo en el ejercicio físico.

Se analizaron más de 400.000 adultos, con el diligenciamiento de algunos cuestionarios sobre sus actividades en su tiempo libre durante 10 años (1997-2007).

Se hizo una comparación con respecto a los registros de defunción y durante el seguimiento de determinó que hubo alrededor de 40.000 muertes por diferentes causas, entre las que se encontraban por enfermedades cardiovasculares.

De esta forma se obtuvo el resultado que la diferencia entre e hombres y mujeres en este dato, el género femenino obtenía mayores beneficios en cuanto a la longevidad si hacían ejercicio.

No obstante, los investigadores no tuvieron en cuenta datos importantes como por ejemplo otro tipo de actividades físicas a las que los individuos realizaban por ejemplo de camino al trabajo, limpiar la casa o sacar al perro.

Además, es necesario tener en cuenta que el tamaño físico entre hombres y mujeres es diferente y que el entrenamiento de los hombres requieren de mayor duración para conseguir una activación o un resultado global.

Así mismo, esto no significa que por ser delgado o tener ya un peso ideal deje de ejercitarse como normalmente lo hace, ya que si ya llevo un ritmo en sus actividades físicas, lo mantenga para así poder obtener los beneficios que está buscando.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

