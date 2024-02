Mujer y su bebé dejaron de vivir en la calle tras volverse virales vendiendo sándwiches

Las redes sociales fueron creadas para conectar gente de cualquier parte del mundo, y de vez en cuando aparece una historia de superación personal en la que alguien sale adelante gracias a que su historia se vuelve famosa, e internautas de muchos países se unen en su ayuda.



Este es el caso de Rocío, una mujer que logró conseguir los fondos necesarios para pagar una habitación para ella, su pareja y su hijo, después de volverse viral en TikTok al anunciar que iba a vender sándwiches.

La mujer conoció a Maxi, su pareja sentimental, cuando trabajaba en un supermercado a sus 18 años de edad. Los dos se enamoraron, y su romance terminó en un embarazo. Esto llevó a problemas familiares, y, tras no poder solucionarlos, Rocío tuvo que irse de la casa de sus padres.



Después de su partida, Rocío vivió unos días en la calle. Una amiga suya se enteró y le contó a Maxi, quien inmediatamente se fue con ella para conseguir juntos una habitación, y la consiguieron, pero los elevados gastos de un bebé recién nacido fueron demasiado altos.



Para poder mantener la habitación, Rocío reunió fondos para poder comprar ingredientes para hacer Sándwiches, se sentó en una mesa en la calle, y se dispuso a venderlos a transeúntes. Pero lo que la mujer seguramente no esperaba es que, tras poner un video de su emprendimiento en TikTok, se volvería viral.



“Estoy vendiendo sándwiches de milanesa. Para los que no me conocen, me llamo Rocío, tengo 20 años, y estoy con mi bebé, Mateo, que tiene siete meses”, fue la frase con la que la mujer se introdujo a TikTok.

El video reunió más de 800.000 visualizaciones, así que Rocío subió otro video mostrando su proceso de comprar los ingredientes. Este nuevo clip sobrepasó la marca de las 2 millones de visualizaciones, y causó que internautas de toda Latinoamérica se solidarizaran con su causa y le ayudaran en su negocio, promocionándolo o regalándole productos.

Desde ese momento, Rocío ha sido entrevistada por medios importantes argentinos, lo que le ha dado suficiente difusión para conseguirle ropa y juguetes a su hijo, e incluso perseguir su sueño de ser cantante.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

