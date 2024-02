Mujer voluptuosa se vuelve viral, exige que las sillas de los aviones sean más grandes

En los últimos días, se ha popularizado por redes sociales un incidente que sufrió la modelo panameña, Gracie Bon, al intentar abordar un avión, pues la silla de la aeronave es demasiado pequeña y tuvo grandes dificultades para acomodarse, pues por sus voluptuosas curvas no cupo en la silla asignada.

La historia de la modelo ha captado la atención de muchas personas y ha generado un debate sobre la necesidad de adaptar los asientos de los aviones para personas con diferentes tipos de cuerpo.

La influencer por medio de sus redes sociales compartió un video donde contaba que tuvo problemas al abordar el avión, ya que no cabía en la silla designada, por lo que procedió a pedirle a las aerolíneas que ‘hagan los asientos más grandes’.



“Los aviones deberían tener asientos más grandes. Así que tenía un vuelo y aunque estuviera volando en primera clase no cabía en el asiento del avión. Así que esta es una petición para todas las aerolíneas para que las chicas grandes como yo puedan volar. No es mi culpa tener un avión tan grande. Por favor, hazlos más grandes”, dijo la mujer.



El metraje causó un gran revuelo, pues son varias las personas que también se han visto en esta problemática, y cuenta casi con 100 mil interacciones. De igual forma, existen quienes la critican y aseguran que es su problema y solo ella tiene la culpa por someterse a tantas cirugías.

“Los aviones NECESITAN asientos más grandes”, dijo la mujer en la publicación y su petición ha sido respondida por miles de usuarios de redes sociales, quienes escriben: “Pero es tu culpa señorita bebé”, “Dejen de decir cosas de cómo es su culpa”, “¿Qué quieres decir con que no es tu culpa? Literalmente pagaste para hacerte esto a ti misma”, “Si no entra en los aviones también va a pedir que hagan diferentes los asientos de las bicicletas”, entre otros.

