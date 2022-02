Aunque pueda parecer increíble, la influencer Mila De’brito vende su leche materna por más de 50 millones de pesos. La historia fue dada a conocer por medio de TikTok y ha tenido cientos de reacciones.



Con el uso del hashtag ‘Oro líquido’ la mujer muestra en un video la pregunta “¿Eres tú la chica que acaba de hacer £ 10.000 vendiendo leche materna a fisicoculturistas?”. A continuación, De’brito muestra dos contenedores con un líquido blanco y recita la frase “yes, I am” (Sí, soy yo) de la canción ‘The man’ por Aloe Blacc.

La pieza ya acumula 267.000 reproducciones, más de 7.000 ‘Me gusta’ y 372 comentarios, entre los que se encuentran felicitaciones, reproches, cuestionamientos y chistes sobre esta bebida que parece no ser únicamente para bebés.

¿Por qué tiene éxito este negocio?

El negocio de la venta y compra de leche materna ha venido en auge desde el 2015. Comunidades que se dedican al cuidado y escultura de su cuerpo consideran que este alimento tiene grandes beneficios y nutrientes.



Incluso, hay un portal dedicado a este negocio llamado ‘Only the breast’, ‘Únicamente el seno’ en español, donde la comunidad puede vender, comprar y donar. Pero también conocer cómo almacenarla y tener más leche para venta.

Es posible donar, comprar y vender leche materna. Foto: iStock

Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia científica que demuestre que beber leche materna tiene beneficios físicos en los adultos. “El problema es el control de estas leches que no están reguladas. Una leche que no esté pasteurizada puede producir problemas infecciosos, ya que proliferan bacterias en la misma”, aseguró el Dr. Valentí Pineda, presidente de la ‘Societat Catalana de Pediatría’ para ‘La Vanguardia’.

El origen de donde viene la bebida también es un punto a tener en cuenta. La revista académica ‘Journal of the Royal Society of Medicine’ detalla los riesgos de consumir esta leche: “en sus anuncios muchas madres aseguran que están sanas y se han hecho análisis durante la gestación, pero no son conscientes de que esos análisis de control se deben hacer con regularidad. La actividad sexual durante el posparto puede exponer a virus que se transmiten a través de la leche”.

