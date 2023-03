Existe un hecho que da terror y pavor a las mujeres las grandes ciudades del mundo: caminar solas en las calles en el horario nocturno, ya que para muchas detona una clara sensación de inseguridad, pues se han visto casos en los que mujeres son atacadas a alta horas de la noche.



Y es que el índice de feminicidios en el país se han visto en aumento, generando que indudablemente la percepción de inseguridad también crezca. De acuerdo con la ONG Feminicidios Colombia, 28 mujeres han sido víctimas de asesinato en Colombia durante el 2023 y con corte hasta el pasado 7 de febrero.

(Siga leyendo: Ella es la novia de Ray Cabrera, la estrella de 'Severo Sinvergüenza').

Este es un tema que se presenta en todos los países del mundo y que ha generado preocupación en las autoridades internacionales. Por esta razón, una joven española mostró la táctica’ que tiene par deambular con mayor seguridad y tranquilidad en las calles de su ciudad, dejando a más de uno con la boca abierta, ya que demuestra el nivel de angustia que sufre la comunidad femenina a causa de los delitos de género.



Marina, la protagonista de esta historia, subió un video a TikTok explicando su método de supervivencia, donde aclaró que el usar una barba falsa la ha podido salvar de cualquier adversidad.



En uno de los registros mostró los implementos para camuflarse que usa en las noches y las razones del por qué de sus acciones.



La joven española afirma que se siente más segura cuando lleva consigo la barba, pues en momentos de peligro la saca de su bolso y se la pone para evitar cualquier riesgo que pueda afectar su vida.



“Para los que no sabéis el porqué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso, Yo voy andando por la calle sola de noche, cojo, abro el bolso y me pongo la barba. Y me siento genial y muy segura”, expresó Marina en uno de sus videos.

(Tenemos para usted: Conmovedora foto de Jessica de la Peña con su papá enfermo: 'no sabes quién soy').

La joven, sin ningún temor, decidió ponerse la barba para mostrarle a sus seguidores y a los usuarios de esta plataforma como luce a la hora de hacer esta pequeña transformación, asegurando que ninguna persona se le acerca cuando tiene estos implementos puestos.



“Tu me ves asi por la calle y tu no te acercas, doy bastante miedo, ademas que estoy muy sexy” dijo la joven española. Dejando al descubierto su curiosa forma de protegerse en las noches.



Esta publicación que fue subida el pasado 29 de enero , ya cuenta con 844 mil reproducciones y más de 106 mil me gusta con comentarios positivos de muchas mujeres, que consideran que es un gran método de distracción y de defensa para poder hacerle frente a la violencia de género.



No obstante, se mostró muy triste al recurrir a estos métodos para que no les ocurra nada.



(Le puede gustar: 'Es un dolor agónico': Lady Tabares, de ‘La vendedora de rosas’, revela su lucha).



“Buena idea, pero ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de cosas”, “Es buenisimo nunca lo habría imaginado”, “Ahh, tía, es muy buena idea, me pienso comprar una y hacer lo mismo que tú”, son algunos de los comentarios más destacados de la publicación de la valiente mujer.

Más noticias en EL TIEMPO

‘BORG’: reto viral de TikTok que causa pérdida de conocimiento por beber alcohol

En video, tiktoker hermano de soldado herido en Saravena pide ayuda

Así se verían hoy Kurt Cobain, Steve Jobs y otros famosos fallecidos

Redacción ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO