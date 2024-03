Mujer trabaja como 'dominatrix financiera': ricos le pagan para que gaste su dinero

De acuerdo con medios internacionales como 'La Vanguardia' y 'Stuff', una mujer llamada Harper Thornhill trabaja desde hace tiempo como 'dominatrix financiera' o 'dominante financiera'.



Esta persona sería conocida dentro de este mundo como 'La Condesa Diamond', y su trabajo se basaría en tomar el control total de las cuentas bancarias de hombres millonarios, como si esto fuese un fetiche sexual.



La práctica está dentro del 'BDSM' que, según el sitio de internet 'Itae Psicología', nació en 1990 y encierra los términos "bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo".

Estas aficiones están relacionadas entre sí y son "vinculadas a lo que se denomina sexualidades no convencionales o alternativas", explican.

¿Qué hace una 'dominatrix financiera'?

La mujer no necesita de otro trabajo para ganar una buena suma cada mes. Foto: iStock

Las mujeres que se dedican a este estilo de trabajo no necesitan tener intimidad con el cliente o también llamado "sumiso", incluso, no tienen que verse en persona en ningún momento, todo se basa en que la "dominante" use frases llenas de erotísmo para que le sea entregadas las cuentas financieras y tome el control de los gastos.



Harper Thornhill, 'la Condesa Diamond', tendría la colaboración de un contador y un gestor de fondos, para aconsejar al "sumiso", a través del juego, a que use responsablemente el dinero, pagando sus facturas y evitando los gastos innnecesarios.



Si el cliente llega a faltar a sus reglas, le pondrá restricciones financieras o aumentará las deudas que él tenga.

"Cuando veo que necesitan ahorrar, les limito los gastos. Si gastan una cantidad estúpida de dinero en ir al trabajo, les ordeno que caminen la mitad del trayecto", dijo Thornhill para 'Telegraph'.

"El objetivo nunca fue hacer una carrera de esto, sólo pretendía cubrir las facturas", agregó en la entrevista, asegurando que gana una buena suma de dinero que le permitió dejar su anterior trabajo y dedicarse exclusivamente a la 'dominación financiera'.



¿Qué impacto tiene en nuestra salud la falta de actividad sexual?

