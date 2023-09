Melissa Sloan, una mujer de Gales, Reino Unido, llama la atención a donde llega, pues su rostro y todo su cuerpo están cubiertos de tatuajes.



Ella se ha calificado como una persona “adicta” a la tinta desde que se hizo su primer tatuaje cuando tenía 20 años y en diferentes medios ha asegurado que tiene cerca de 800.

Sloan ha contado en varias entrevistas que tiene la mayor parte de su cuerpo cubierto con todo tipo de diseños, como conejitas Play Boy y personajes animados.



A pesar de que ha afirmado que quiere entrar en el Libro Guinness de los Récords, ha experimentado varios episodios de rechazo. Incluso tiene prohibida la entrada a varios lugares públicos como bares, pubs y escuelas.

Sloan ha indicado que se trata de una discriminación por su aspecto físico, ya que en ocasiones ha cubierto sus tatuajes y la gente la trata con normalidad.



“Cuando salgo con una peluca y con maquillaje cubriendo mis tatuajes, la gente me trata con normalidad", cuenta.



Sin embargo, la necesidad de un empleo para mantener a sus hijos la ha llevado a cuestionarse si seguir por ese camino, según el diario 'The Sun'.



La mujer asegura que está dispuesta a realizar cualquier trabajo porque necesita dinero para mantener a sus hijos, afirmando: “tengo niños que mantener, así que quizás tenga que quitarme los tatuajes y luego finalmente podré conseguir un empleo”.

"La gente ha dicho que nunca he tenido un trabajo en mi vida, pero tuve uno una vez y no duró mucho. Si alguien me ofreciera un trabajo mañana, iría a trabajar. Aceptaría esa oferta", dijo Sloan, como recopila el portal 'SK Pop'.



Melissa, de 46 años, explicó al medio Brightside que se dedicó a limpiar baños, hasta que echaron por cómo luce.



Al difundirse su historia en las redes sociales, muchos usuarios le aconsejaron que no se hiciera más tatuajes. Sin embargo, hay otros que aprecian su valentía.

